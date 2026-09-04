فلسطينيات | أخبار
04/09/2026 - 11:50

مقتل رجل من جنين بجريمة إطلاق نار قرب عناتا بالقدس

قُتل مواطن (54 عاما) من سكان مدينة جنين إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت أمام مدخل بلدة عناتا شمال شرقي القدس فجر اليوم الجمعة. وباشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية الإجراءات القانونية، وقررت النيابة التحفظ على الجثة وإحالتها للطب العدلي لتشريحها.

مقتل رجل من جنين بجريمة إطلاق نار قرب عناتا بالقدس

من موقع الجريمة المرتكبة قرب عناتا

قُتل رجل بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرب بلدة عناتا في القدس، فجر اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر (54 عاما)، فجر اليوم الجمعة، أمام مدخل بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.

وأفاد ارزيقات بأن ضحية جريمة القتل من سكان مدينة جنين.

وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة، وإحالتها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة.

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