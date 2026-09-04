مقتل رجل من جنين بجريمة إطلاق نار قرب عناتا بالقدس

قُتل رجل بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرب بلدة عناتا في القدس، فجر اليوم الجمعة.
وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر (54 عاما)، فجر اليوم الجمعة، أمام مدخل بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.
من موقع الجريمة المرتكبة قرب عناتا شمال شرق مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل رجل من جنين.— موقع عرب 48 (@arab48website) September 4, 2026
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وأفاد ارزيقات بأن ضحية جريمة القتل من سكان مدينة جنين.
وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة، وإحالتها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة.