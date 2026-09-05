الضفة: جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم امرأة

أضافت الوكالة أن الاعتقالات جاءت بالتزامن مع اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة، بينها مدينة البيرة ومخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، وبلدة "كفر عقب" شمال القدس الشرقية المحتلة.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 4 فلسطينيين بينهم امرأة، وذلك خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة إسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة.

كما اعتقلت فلسطينيا آخر ووالدته خلال اقتحام مساكن للنازحين من مخيم جنين بمحيط الجامعة العربية الأميركية، بحسب "وفا".

ويُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025 تسبب في تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 17 ألفا من سكانه.

وأضافت الوكالة أن الاعتقالات جاءت بالتزامن مع اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة، بينها مدينة البيرة ومخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، وبلدة "كفر عقب" شمال القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، وأحياء "سطح مرحبا" و"جبل الطويل" و"أم الشرايط" في البيرة، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

وقالت إن قوة إسرائيلية اقتحمت شارع المطار والمعهد في "كفر عقب"، كما أطلقت القوات الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا المجاور، دون التبليغ عن إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاق تنقل الفلسطينيين عند المدخل الوحيد لقرية المغير شمال شرقي رام الله واحتجز عددا من المركبات.

وفي جنوب الضفة، قالت "وفا" إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيا من مدينة بيت لحم خلال مروره على حاجز عسكري شرق مدينة القدس.

وتشهد الضفة اقتحامات يومية ينفذها الاحتلال، تتخللها مداهمة منازل واعتقالات بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات ينفذها المستوطنون.