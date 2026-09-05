غزة... قصف إسرائيلي يتواصل وسط تجدد دعوات التهجير

بن غفير يتحدث عن "خطة تمتد سبع سنوات لإخراج سكان القطاع" وإنشاء وزارة تتولى "التهجير" في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

أصيب طفل، صباح اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غربي قطاع غزة، فيما تواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

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مصدر طبي في مستشفى الشفاء أفاد بوصول طفل مصاب بجروح متوسطة، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وشرقي مدينة غزة، ألقت مسيّرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، فجر السبت، قنابل متفجرة على منازل الأهالي في منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية، دون الإبلاغ عن إصابات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية متمركزة شرقي المدينة.

كما شهد وسط القطاع إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي دير البلح ومخيم البريج، فيما تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة لإطلاق نار وقصف مدفعي.

وفي جنوب القطاع، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه مناطق شمال غربي رفح، بينما أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة تجاه مناطق جنوبي خانيونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة.

وتأتي تطورات السبت غداة استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر، الجمعة، في هجمات إسرائيلية في أنحاء القطاع، بينها مدينة غزة، كما أصيبت طفلة في الثالثة من عمرها بجروح خطيرة في رأسها إثر إطلاق النار باتجاه خيام للنازحين في خانيونس.

دعوات التهجير

سياسيًا، عادت قضية تهجير سكان غزة إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة، بعد تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بشأن إخراج الفلسطينيين من القطاع.

وقال كاتس، الأربعاء، إنه لا يرى "حلاً حقيقيًا" لغزة من دون هجرة سكانها، مضيفًا أن إسرائيل مستعدة لإخراجهم "بحرًا وجوًا" وبوسائل أخرى، لكنه أشار إلى أن المخطط مجمد حاليًا.

بدوره، عرض بن غفير، الخميس، خطة تمتد سبع سنوات لإخراج سكان القطاع عبر ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية"، واقترح إنشاء وزارة تتولى "ملف التهجير" في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه المسار السياسي المرتبط بمستقبل قطاع غزة وتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس وترتيبات إدارة القطاع وإعادة إعماره، من دون ظهور اختراق سياسي جديد حتى صباح السبت.

انتشال رفات 55 شهيدا

من جهة أخرى، وفي عملية انتشال متواصلة منذ 3 أيام ضمن المرحلة الثانية من مشروع "استعادة جثامين الشهداء" التي أطلقها الدفاع المدني في 19 تموز/يوليو الماضي، أُعلن، السبت، عن انتشال رفات 55 فلسطينيًا من تحت أنقاض منزل دمره الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 خلال حرب الإبادة الجماعية.

وقال مشرف المشروع بالدفاع المدني، محمد أبو دان، في بيان، إن طواقم الجهاز تمكنت من انتشال جثامين ورفات 55 فلسطينيًا من تحت أنقاض منزل عائلة ملكة، الذي دمرته إسرائيل على رؤوس أكثر من 60 فلسطينيًا "لجأوا إليه نازحين خوفًا من القصف المسعور قبل نحو عامين".

وأضاف أبو دان أن عملية الانتشال تتواصل منذ ثلاثة أيام، لافتًا إلى أنه تم انتشال رفات معظم من كانوا في المنزل، على أن "يتم تشييعهم في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه تحديات كبيرة في أعمال الانتشال بسبب "محدودية الأجهزة والآلات الثقيلة"، داعيًا في الوقت ذاته المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى "تكثيف جهودها لتوفير حفارات وشاحنات متعددة وحديثة"، حتى تتمكن الطواقم من انتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة.

وتنفذ المرحلة الثانية من مشروع "استعادة جثامين الشهداء" على مدار 800 ساعة عمل، حيث تشمل البحث عن جثامين مفقودين تحت أنقاض 147 منزلاً مدمرًا في محافظات غزة والشمال والوسطى، يُعتقد أن تحتها 1072 جثمانا.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني نحو 333 جثمانًا ورفاتًا من أصل 559 جثمانًا مفقودًا تحت أنقاض 54 منزلاً ومبنى خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وفي أكتوبر 2025، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد المفقودين الفلسطينيين منذ بدء الحرب بلغ نحو 9 آلاف و500 مفقود، بينهم من لا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وآخرون ما زال مصيرهم مجهولا.