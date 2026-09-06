إصابات واعتقالات خلال اقتحامات الضفة

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية، مع اتساع نطاق العمليات العسكرية وتزايد الاعتقالات والمداهمات، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وإصابات.

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وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل واحتجزت سكانها وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية، وسط أعمال تخريب والعبث بمحتويات المنازل. وتزامنت الحملة مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق جنوب نابلس.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رامين شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل وأطلقت قنابل الصوت والإنارة، كما اقتحمت مدينة طولكرم، فيما أفادت مصادر محلية بأن آلية عسكرية إسرائيلية صدمت مركبة في الحي الشرقي للمدينة.

وفي قلقيلية، اقتحمت القوات المدينة وحي النقار والبلدة القديمة، وداهمت منازل عدة واعتقلت عددا من الشبان، بينهم الشقيقان عبد الرزاق وعبد الرحمن خدرج، ومحمد الباز، ومعاذ أبو عصب، وعلاء دويري.

وأصيب رجل في الخمسينيات من عمره برصاص قوات الاحتلال في منطقة الجبريات بمدينة جنين، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وفي شمال طوباس، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين من بلدة عقابا، عقب مداهمة واسعة للمنازل واحتجاز عشرات السكان، فيما حولت أحد المنازل إلى مركز للتحقيق الميداني. كما صادرت القوات مركبة خلال الاقتحام.

وشملت الاعتقالات كلا من كريم جعفر حسن غنام، وسليمان سعيد سليمان أبو يوسف، وأحمد يوسف سليمان أبو يوسف، وأحمد عادل مصطفى غنام، ومحمود وليد أحمد سلامة، وخالد رائد خالد أبو عرة، وعلاء ياسين محمد غنام، وحامد عدنان حامد غنام، وعمرو أحمد طاهر مصري، وسليمان محمد سليمان أبو يوسف.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وسط المدينة ومنطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوبا، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، قرية عورتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا على تدمير خطوط كهرباء في محيط بلدتي أوصرين وبيتا.

كما طالت الاقتحامات بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدة بيت عوا غرب دورا جنوب الخليل، إلى جانب مدينة أريحا.