"كأس الألف شهيد": كرة القدم تعود إلى فلسطين بعد أن غيّبتها الإبادة

عادت منافسات كرة القدم إلى فلسطين للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة عبر بطولة "كأس الألف شهيد"، التي تحمل أسماء 1,014 رياضيا استشهدوا خلال الحرب، وجرت البطولة بالتزامن في غزة والضفة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

من مباريات "كأس الألف شهيد" في ملعب فيصل الحسيني بالضفة الغربية (Getty Images)

أمضى المعلّق خليل جاد الله الأعوام الثلاثة الأخيرة وهو يرثي لاعبين قتلوا في غزة، إلى أن عاد يوم الجمعة الماضي لمزاولة عمله المعتاد، مع استئناف مباريات كرة القدم في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في القطاع.

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وتوقفت الأنشطة الرياضية الفلسطينية، ومن بينها دوري كرة القدم، عقب اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأطلق الاتحاد المحلي للعبة يوم الجمعة بطولة "كأس الألف شهيد"، تحية لـ1014 رياضيا قضوا خلال الحرب، وفق بياناته، وجرى ذلك في وقت متزامن في غزة والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال جاد الله لوكالة "فرانس برس" خلال تعليقه على المباراة الافتتاحية في بلدة الرام بالضفة الغربية: "أمضيت السنوات الأخيرة من عملي في رثاء اللاعبين الذين سبق واحتفلت بالأهداف التي كانوا يسجلونها".

وأقرّ بأن استئناف النشاط يبعث مزيجا من: "شعور الفرح أولا بالعودة بعد هذا الغياب، وشعور الفقد؛ لأننا فقدنا لاعبين... وجماهير وإداريين وحكّام".

"وقفت الحياة تماما"

وفي مدينة دير البلح وسط غزة، انطلقت البطولة بمباراة بين فريقي "خدمات رفح" و"شباب رفح"، رغم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي، وتدمير العديد من المنشآت الرياضية والملاعب، واكتظاظ أخرى بخيام النازحين جراء الحرب.

وتحلّق عشرات المشجعين الذين جلسوا على كراس بلاستيكية حول الملعب الصغير، المخصص لكرة القدم الخماسية والمحاط بأشجار النخيل التي تشتهر بها المدينة.

وكانت الهتافات تعلو من المشجعين من مختلف الأعمار عند تسجيل الأهداف.

وقال لاعب فريق "خدمات رفح" خليل مطر: "كرة القدم كانت تمثل لنّا الحياة قبل الحرب... وبعد الحرب توقفت حياة لاعبي كرة القدم تماما".

وأضاف: "في بطولة الألف شهيد نستذكر زملاءنا الذين كانوا معنا في الملاعب... ونحيي ذكراهم في البطولة".

نصب تذكاري

ويشارك في البطولة 226 فريقا، تتقسم على النحو التالي: 146في الضفة الغربية المحتلة، و44 في غزة، و36 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقبل بدء المباراة الافتتاحية في بلدة الرام بين فريقي "جبل المكبر" و"شباب الخليل"، أُزيح الستار عن نصب تذكاري يحمل أسماء الرياضيين الذين استشهدوا خلال الحرب، وأقيم عند مدخل مبنى الاتحاد المجاور لاستاد فيصل الحسيني.

ويقع الملعب على مقربة من جدار الفصل العنصري بين القدس والضفة الغربية، الذي شيّدته إسرائيل بطول مئات الكيلومترات قبل أكثر من عقدين.

وقبل صافرة البداية، حمل أطفال على أكتافهم علما فلسطينيا ملفوفا على شكل جثامين، وجابوا فيه الملعب قبل وضعه في دائرة المنتصف، وعزفت فرقة موسيقية النشيد الوطني الفلسطيني.

وجلس المدرب المخضرم السابق، سمير عيسى، المتحدر من مدينة حيفا، في مدرجات الملعب ليتابع المباراة بين فريقين سبق له تدريبهما.

وقال عيسى إن: "كرة القدم أصبحت اليوم أهم من السياسة في العالم، وأكبر دليل على ذلك متابعة المونديال".

وأضاف: "الرياضة بشكل عام ثقافة شعوب"، ويحق للشعب الفلسطيني أن "يمارس الرياضة بشكل عادي واعتيادي على جميع أنواعها ليس فقط كرة القدم".

كرة القدم لم تنتهِ

ووقف الحكم المباراة بعد مضي 10 دقائق و14 ثانية، ووقف اللاعبون والجمهور دقيقة صمت على أرواح الضحايا الرياضيين الـ1014، قبل أن يردد الجمهور "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"نموت وتحيا فلسطين".

وعرضت شاشات إلكترونية في محيط الملعب العلم الفلسطيني وصورا للضحايا، إضافة الى اسم البطولة وعبارة "كرة القدم تعود إلى فلسطين".

وحضر المباراة من المدرجات بضعة آلاف من الجماهير والمشجّعين غالبيتهم من الشبان، وحضرت بعض العائلات والشابات والأطفال في مدرّج خاص بهم.

ومن الحاضرين ميسان سليمان (35 عاما) التي تقطن في بلدة الرام، والتي شددت على أنها جاءت لأن البطولة "تخليد للشهداء"، ولدعم اللعبة "لأن الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى موجودا في كل المحافل وفي كل الميادين".

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد 73,470 شخصا في غزة، بينهم أكثر من 1,330 شخصا منذ إعلان وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويأتي استئناف مباريات كرة القدم مع تواصل أعمال العنف في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة.

رغم ذلك، يرى جاد الله في استئناف النشاط رسالة تتخطى البعد الرياضي.

وقال إن الفلسطينيين: "مملون لأننا لا نستسلم، مملون... في إصرارنا على الحياة على الرغم من أن كل شيء في حياتنا يقول لنّا لا تستطيعون أن تستمروا".

وأضاف: "الرابع من أيلول/ سبتمبر 2026 هو يوم من أيام الكرة في فلسطين، فمنه انطلقت رحلة العودة في ملاعب كرة القدم بعدما ظن كثيرون أن اللعبة انتهت للأبد على أرض فلسطين".