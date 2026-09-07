الاحتلال يهدم 3 منازل ويخطر أخرى بالهدم شمال القدس

تتزامن عمليات الهدم الجديدة مع تشديد القيود الإسرائيلية على التوسع العمراني الفلسطيني في القدس ومحيطها، في وقت تتزايد فيه أوامر الإخلاء والهدم، بما يفاقم الضغوط على العائلات المقدسية ويهدد استقرارها السكني.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، ثلاثة منازل في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، فيما سلمت إخطارات بهدم منازل أخرى في المنطقة، وسط تصاعد عمليات الهدم والتهجير.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم من بلدية الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت بيت حنينا وحاصرت المنطقة، قبل أن تشرع بهدم ثلاثة منازل تعود لعائلة أبو ميالة.

وأوضح المركز أن عملية الهدم حوّلت المنازل إلى ركام، وشرّدت 21 فردا، بينهم أطفال، كانوا يقيمون فيها.

ونقل المركز عن المقدسي مروان أبو ميالة قوله إن الجرافات هدمت منزله ومنازل أشقائه ووالدته، وهي عبارة عن مبنى يضم ثلاث شقق، دون إتاحة الوقت لإخلائها من محتوياتها، رغم إقامة العائلة فيها منذ نحو 20 عاما.

وفي السياق، سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بإخلاء خمسة منازل أخرى شمال القدس تمهيداً لهدمها. وشمل ذلك منزلاً قرب حاجز جبع العسكري، أمهل صاحبه 24 ساعة لإخلائه، رغم وجود اعتراضات قانونية أمام المحاكم، إلى جانب أربعة منازل في ضاحية الأقباط ببلدة الرام، طُلب من أصحابها إخلاؤها خلال يومين.

وتأتي عمليات الهدم والإخطارات في القدس المحتلة ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تضيق على البناء الفلسطيني، بالتزامن مع مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتغيير معالم المدينة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ووثقت محافظة القدس 133 عملية هدم وتجريف خلال آب/أغسطس الماضي، بينها عمليات هدم ذاتي أجبر فيها مقدسيون على هدم منازلهم بأنفسهم، وأخرى نفذتها جرافات الاحتلال.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال الشهر ذاته 71 عملية هدم طالت 155 منشأة، بينها 47 مسكنا مأهولا وثمانية مساكن غير مأهولة، إضافة إلى منشآت اقتصادية وزراعية، كما وزعت 44 إخطاراً بالهدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية.

وألحقت عمليات الهدم أضرارا مباشرة بما لا يقل عن 200 مواطن، بينهم 75 طفلا و56 امرأة.