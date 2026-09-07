انتخاب جبريل الرجوب أمينا لسر "فتح" بالإجماع

يعكس انتخاب الرجوب عودته إلى موقع قيادي محوري داخل اللجنة المركزية بعد فترة من التباين بشأن آليات توزيع المهام، فيما يبقى غياب العالول مؤشراً على استمرار الخلافات داخل قيادة الحركة. ويتزامن ذلك مع استعداد "فتح" للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.

انتخبت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بالإجماع، الفريق جبريل الرجوب أمينا لسر اللجنة، وذلك خلال اجتماع عقدته مساء الأحد في رام الله، برئاسة نائب رئيس حركة "فتح" حسين الشيخ، في إطار استكمال توزيع المهام التنظيمية والحركية والقيادية.

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وجاء انتخاب الرجوب في ظل استمرار مقاطعة عضو اللجنة المركزية محمود العالول، بعدما كان الرجوب والعالول قد قاطعا اجتماعات اللجنة عقب الجلسة الأولى التي ترأسها الرئيس محمود عباس، والتي جرى خلالها اختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة، من دون توافق بين جميع أعضاء اللجنة المركزية، وفق ما نشره "العربي الجديد" في حينه.

وكان الرجوب قد قال في تصريح سابق إن غيابه والعالول عن أحد اجتماعات اللجنة جاء احتجاجاً على ما وصفه بالخروج عن "تقاليد الحركة وإرثها الديمقراطي"، واتباع "نهج قسري" في توزيع المهام التنظيمية.

ولم تتضح حتى الآن الصيغة التي سمحت بعودة الرجوب إلى اجتماعات اللجنة المركزية، فيما يواصل العالول مقاطعته لها.

وسبق للرجوب أن شغل منصب أمين سر اللجنة المركزية بعد المؤتمر السابع للحركة، الذي عقد عام 2017، كما تولى منصب نائب أمين السر عقب المؤتمر السادس عام 2009.

وبحثت اللجنة المركزية خلال اجتماعها آخر التطورات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، والجهود والتحضيرات الجارية للانتخابات العامة المقبلة.

كما ناقشت التطورات المتسارعة على الساحة الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

واطلعت اللجنة على تقارير بشأن مستوى الجاهزية التنظيمية والتحضيرات الميدانية للانتخابات، وسير عمل اللجان المتخصصة والمجمعات الانتخابية في مختلف المحافظات، وما أنجز من إجراءات في هذا الإطار.

وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية التنظيمية والميدانية واستكمال الترتيبات اللازمة للاستحقاق الانتخابي، وتعزيز حضور الحركة في المحافظات، إلى جانب مواصلة التنسيق بين اللجان المتخصصة والأطر التنظيمية والحركية وتوحيد مسارات العمل خلال المرحلة المقبلة.