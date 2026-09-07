محاكمة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إلغاء شهادة النيابة وتأجيل الجلسة

عقدت "صلح القدس" أولى جلسات محاكمة خطيب الأقصى، الذي تغيّب لمرضه بتهمة "التحريض". وإثر اعتراض الدفاع على عمومية شهادة أحد شهود النيابة ومخالفتها الأصول، ألغت المحكمة الشهادة وأجّلت الجلسة لـ23 نوفمبر 2026.

عقدت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة، الإثنين، أولى جلسات سماع البينات في ملف لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العامة الإسرائيلية ضد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، بتهمة "التحريض".

وقد شملت الجلسة سماع شهادة أحد شهود النيابة الإسرائيلية الذي حاول أن يُجرّم مشاركة سماحة الشيخ في بيوت العزاء وتصريحاته.

وخلال الجلسة المطوّلة، سجل طاقم الدفاع اعتراضه على الشهادة المُقدمة بسبب عموميتها، وعدم ارتباطها أو علاقتها بشكل مباشر بوقائع الاتهام، ومخالفتها للأصول والقواعد القانونية المتبعة في إجراءات سماع الشهود، الأمر الذي قررت المحكمة قبوله، وإلغاء استكمال سماع الشهادة المذكورة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، وتعيين موعد إضافي لاستكمال سماع البينات وشهود النيابة العامة، والذي حُدد بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

يذكر أن الشيخ تغيب عن جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي، وقررت المحكمه السير في القضية بالرغم من غيابه.