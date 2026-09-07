مداهمات واعتقالات في الضفة

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع اتساع نطاق المداهمات والإجراءات الميدانية التي تطال مناطق سكنية وأراضي زراعية، وتزيد من حدة التوتر والقيود المفروضة على الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات وإصابات، إلى جانب تفتيش منازل وإخضاع فلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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ففي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، هم صبحي حسن أحمد بني عودة، ورشيد برهان بني عودة، وأحمد رشيد بني عودة، فيما احتجزت آخرين ميدانياً. كما اقتحمت بلدة طمون واعتقلت شاباً، وسط إجراءات أعاقت حركة السكان ودوام المدارس.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة قباطية وقرية رمانة، بالتزامن مع تجريف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار زيتون.

وفي طولكرم، اعتقلت شاباً من المدينة وشابين من بلدة دير الغصون، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، بينما شهدت محافظة نابلس اعتقال ثلاثة فلسطينيين من أحياء المدينة وقرية سالم، إلى جانب اقتحام بلدة قصرة ومحيط عدد من المدارس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في محافظة رام الله والبيرة بلدة كفر مالك ومخيم الأمعري وبلدة ترمسعيا ومدينة البيرة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، فيما شهدت محافظة بيت لحم اعتقال فلسطيني شرق المحافظة، بالتزامن مع مداهمة بلدات تقوع وبيت فجار وخربة خلة النحلة وإجراء عمليات تفتيش وتحقيق ميداني.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم من بوابتها الشمالية، وانتشرت في الحارة الشامية وداهمت عدداً من المنازل، بينها منازل المواطنين وليد عبيد وعوني شتيوي وفائد عبيد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من كفر قدوم بعد اقتحام استمر نحو ساعتين، من دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.