ملادينوف: التصعيد في غزة والضفة يجعل حل الدولتين مستحيلا

تحدث ملادينوف عن أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، يجعل حل الدولتين "مستحيلا".

قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الإثنين، في منتدى هيلي في أبو ظبي إن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد هجمات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، يجعل حل الدولتين "مستحيلا".

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وقال ملادينوف "إذا استمرت غزة على ما هي عليه الأمور الآن، أو لم يبدأ تنفيذ الخطة التي لدينا (..)، فسيصبح حل الدولتين عمليا مستحيلا".

وأضاف "لأنه، مع كل ما يحدث في الضفة الغربية، ومع كون أكثر من 50% من غزة حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وأقل من 50% تحت سيطرة حماس، لا يوجد مسار موثوق به يؤدي إلى حل سياسي للنزاع".

وقال ملادينوف "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها العودة إلى ذلك هي أن تكون لدينا إدارة انتقالية، وأن يكون لدينا نزع للسلاح، وانسحاب من غزة".

وذكر المبعوث الأميركي وصهر ترامب، جاريد كوشنر في مؤتمر صحافي في كييف، الأحد، إن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تجعل القادة الإسرائيليين "يفتقرون قليلا إلى المنطق" في ما يتعلق بغزة.

وأضاف كوشنر في إشارة إلى إسرائيل "نتفق معهم على شكل الوضع النهائي. لديهم فقط انتخابات مجنونة وهذا يجعلهم يفتقرون قليلا إلى المنطق في بعض الجوانب، لكننا مصمّمون جدا ونعمل على تجاوز هذه الأمور".

وأضاف "لا يمكنكم الدخول إذا كانت هناك أسلحة"، متابعا "بدأنا الآن نفهم حجم عسكرة غزة. الأمر يتجاوز حدود استيعابكم. وبالتالي فإن نزع سلاحها لن يكون سهلا".

ووافقت حماس في أواخر تموز/ يوليو على خريطة طريق أميركية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع.

إلا أن إسرائيل لم توافق على الخطة. ويطالب نتنياهو بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع.

وشهدت الضفة الغربية أيضا تصاعدا في وتيرة هجمات وإرهاب المستوطنين منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة عقب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.