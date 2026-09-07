"سينما الأجنحة الصغيرة": اختلاس لحظة فرح لأطفال غزة

تتنقل مبادرة "سينما الأجنحة الصغيرة" بين مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في غزة، مقدمة للأطفال أفلاما كرتونية وأنشطة ترفيهية؛ في محاولة لمنحهم لحظات من الفرح وسط الدمار والنزوح وانقطاع الكهرباء والمخاطر المستمرة.

على شاشة بيضاء نُصبت بين خيام النزوح في قطاع غزة، تتبدل أمام الأطفال صور مختلفة عن مشاهد القصف والركام، إذ يتابعون أفلاما كرتونية بوجود متطوعين رسموا على وجوههم قلوبا وأعلاما فلسطينية، يرقصون الدبكة بملابس تقليدية.

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يجلس الأطفال متقاربين أمام الشاشة، بعضهم على الأرض، فيما تحاصرهم خيام أصبحت مساكن لعائلات دُمرت منازلها أو تعذّر عليها العودة إليها، في مشهد تحاول مبادرة تطوعية "سينما الأجنحة الصغيرة" من خلاله إيجاد مساحة للفرح وسط واقع النزوح والدمار.

ولا تمثل الخيام المحيطة بالعرض حالة استثنائية في القطاع، إذ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في أحدث تقرير له بتاريخ 28 آب/ أغسطس، إن نحو 1.98 مليون فلسطيني (94% من سكان غزة)، يحتاجون إلى مساعدات في مجال المأوى والمواد الأساسية.

وأضاف المكتب أن 58% من السكان يواجهون احتياجات مأوى "حرجة أو كارثية"، فيما تعاني 84% من الأسر قيودا شديدة في ظروف المعيشة، بينها ضعف الحماية من الحر والبرد والأمطار.

السينما تصل إلى الأطفال

وسط هذا الواقع، ينقل القائمون على "سينما الأجنحة الصغيرة" أجهزة العرض إلى مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، بدلا من انتظار وصول الأطفال إلى قاعات سينمائية غير متاحة أصلا.

ولا تقتصر الفعاليات على مشاهدة الرسوم المتحركة، بل تشمل الرسم على الوجوه والدبكة وأنشطة ترفيهية أخرى.

وتقول أسماء دبابش، إحدى العاملات في المشروع: "نقيم عروضا سينمائية للأطفال في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، وهذه العروض مستمرة في جنوب قطاع غزة وشماله".

وتضيف أن الهدف يتجاوز مجرد مشاهدة فيلم، إذ يحاول الفريق نقل الأطفال، ولو مؤقتا، من أجواء الخوف والحزن إلى مساحة مختلفة من الفرح والترفيه.

وانطلقت مبادرة "سينما الأجنحة الصغيرة" مطلع العام 2026 ضمن "مهرجانات الأمل ـ غزة 2026"، امتدادا لمهرجان سينما أطفال غزة الذي أقيم بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2025 في قطاع غزة.

وبحسب القائمين عليها، تستمر السينما المتنقلة في تقديم عروضها خلال العام 2026 في المدارس ومراكز الإيواء والتجمعات، بهدف الوصول إلى أكثر من نصف مليون طفل.

كهرباء لساعة من الفرح

يظل تشغيل شاشة سينمائية في غزة مهمة غير بسيطة، فإلى جانب صعوبة التنقل بين المناطق، يحتاج الفريق في كل عرض إلى تأمين مصدر كهرباء لتشغيل جهاز العرض والمعدات، في ظل شبه انهيار لمنظومة الطاقة.

وتقول دبابش: "نواجه عدة صعوبات، بينها التنقل وتوفير الكهرباء، لذلك نحاول في كل عرض تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل، وانقطعت إمدادات الكهرباء الخارجية، ما أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار ودفع المواطنين والمؤسسات إلى الاعتماد على ألواح شمسية وبطاريات ومولدات.

وقالت شركة توزيع كهرباء غزة في تموز/ يوليو الماضي إن أكثر من 80% من مكونات قطاع الكهرباء دُمرت، أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاواط مقارنة بنحو 200 ميغاواط كانت متاحة قبل الحرب.

ومع استمرار الأزمة، دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، رامز الأكبروف، في 27 آب/ أغسطس إلى استعادة إمدادات الكهرباء وتشغيل محطة توليد غزة.

"جناحان من الخيال والأمل"

اختيار اسم "سينما الأجنحة الصغيرة"، وفق دبابش، يرتبط بما يحاول المشروع إعادته إلى الأطفال بعد سنوات من الخوف والنزوح.

إذ تقول: "سميناها سينما الأجنحة الصغيرة لأننا نؤمن بأن لكل طفل جناحين من الخيال والأمل، ونحاول منح هذين الجناحين فرصة للطيران رغم الظروف".

وتضيف أن أطفال غزة: "حرموا من مثل هذه الأنشطة خلال سنوات الحرب"، وأن العروض تحاول إخراجهم لبعض الوقت "من أجواء الخوف والدمار إلى أجواء الفرح".

وتقول مؤسسة مشهراوي القائمة على المشروع، في بيان، إن السينما المتنقلة تستهدف توفير دعم نفسي واجتماعي للأطفال من خلال الفن، وإتاحة مساحة للتعبير واللعب والخيال في الأماكن التي يعيشون فيها.

وفي 30 نيسان/ أبريل الماضي، قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسف"، أن جميع الأطفال في قطاع غزة تقريبا، والبالغ عددهم نحو مليون، يحتاجون إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بسبب الحرب.

طفولة تحت الخطر

وتقام هذه العروض في حين لا يزال أطفال غزة يواجهون مخاطر القتل والإصابة والنزوح، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي تنتهكه إسرائيل يوميا.

وفي 28 آب/ أغسطس، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن 4 أطفال على الأقل قتلوا خلال 5 أيام في قطاع غزة، بينهم طفلة في العاشرة أصيبت بإطلاق نار وهي داخل خيمتها، فضلا عن إصابة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت المنظمة قالت في 6 آب/ أغسطس إن ما لا يقل عن 300 طفل قتلوا في غزة خلال 300 يوم أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، بمعدل طفل يوميا، مشيرة إلى أن العائلات تعيش في مناطق مكتظة وبين المباني المدمرة والركام.