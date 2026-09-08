اعتقالات واقتحامات وهجمات للمستوطنين بالضفة

شهدت الضفة تصعيدا متزامنا من قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثل في اقتحامات واعتقالات ومداهمات للمنازل، إلى جانب هجمات استهدفت الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، أسفرت إحداها عن إصابة مواطنين، فيما طالت الاعتداءات إغلاق طرق زراعية وتخريب منشآت ورشق مركبات بالحجارة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، بلدات ومدنا ومخيمات عدة في الضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما تعرض الأهالي للتنكيل والتحقيق الميداني، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم التي شملت رشق المركبات بالحجارة، والاعتداء على الفلسطينيين، وتجريف أراضٍ وتخريب منشآت زراعية وإغلاق طرق.

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ففي شمال القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وداهمت عددا من المنازل، كما فتشت مركبة خلال اقتحام المخيم وشنت حملة اعتقالات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة واعتقلت الشاب أحمد وائل شرقاوي عقب مداهمة منزله، كما اقتحمت بلدة ميثلون وداهمت منازل عدة، وشنت حملة اعتقالات.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال مبنى لجنة الزكاة قرب مدرسة الإسراء جنوب المدينة، وأطلقت قنابل الصوت خلال اقتحام ضاحية ارتاح، كما اقتحمت ضاحية شويكة شمال المدينة، واعتقلت الأسير المحرر رأفت الناصيف خلال اقتحام مدينة طولكرم.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب المحافظة وداهمت عددا من المنازل، بالتزامن مع حملة اعتقالات، فيما نكلت بالمواطنين خلال اقتحام حارة الجعبري في مدينة الخليل.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل خلال اقتحام بلدة حجة شرق المدينة، كما اقتحمت منزل الشهيد عمر طوباسي، الذي استشهد برصاص المستوطنين خلال هجومهم على البلدة أمس الإثنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قبلان وعقربا وقرية أوصرين، وداهمت منازل في قرية يتما، كما اقتحمت كفر قليل، فيما اندلعت اشتباكات خلال محاصرة أحد المنازل في عقربا. وواصلت جرافات الاحتلال اقتلاع أشجار الزيتون في سهل قبلان المقابل لبلدة أوصرين.

المستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة

وفي رام الله، هاجم مستوطنون أراضي المواطنين في سهل المغير الشرقي وشرعوا بحراثتها، كما اقتحموا منشأة زراعية في منطقة "غرابة" قرب سنجل وخربوها وسرقوا محتويات منها.

وفي طوباس، أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى خربة يرزا شرق المدينة، ما أعاق حركة المواطنين ووصولهم إلى المنطقة، وفق منظمة البيدر الحقوقية.

كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها عبر النفق الواصل بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب القدس المحتلة.

وفي نابلس أيضا، أصيب مواطنان بجروح ورضوض فجر الثلاثاء، إثر هجوم شنه مستوطنون على منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غربي المدينة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين واعتدوا على سكانها، ما أدى إلى إصابة محمد الخليل ونجله، ونقلهما إلى المستشفى.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد متواصل لاقتحامات قوات الاحتلال وهجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما يفاقم القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ويزيد من الاعتداءات على ممتلكاتهم وأراضيهم.