نابلس: شهيد بعد حصار منزل في عقربا

انتهت عملية عسكرية إسرائيلية في عقربا باستشهاد فلسطيني، بعد ساعات من محاصرة منزل واستهدافه وإلحاق أضرار بأجزاء منه، بالتزامن مع انتشار عسكري وإغلاق مداخل البلدة.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال شاب فلسطيني عقب محاصرة منزل كان بداخله في بلدة عقربا، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، لعدة ساعات.

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وأفاد مصدر محلي باستشهاد الشاب عبد الكريم محمد سالم خضر (29 عاما)، عقب محاصرة منزله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربا جنوب نابلس، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه عقب مقتله.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم منطقة الديرية، جنوب غربي البلدة، وحاصرت منزلًا، قبل أن تطالب أحد الموجودين داخله بتسليم نفسه، مهددة بتفجيره في حال رفض الاستجابة.

وأحكمت قوات الاحتلال طوقا عسكريا حول المنزل، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف واندلاع مواجهات في المنطقة، فيما استهدفت المنزل بقذيفة من نوع "إنيرجا".

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، بينها آليات عسكرية وجرافة، التي شرعت لاحقًا بهدم أجزاء من المنزل المحاصر، بالتزامن مع سماع دوي انفجارين في المكان واستمرار إطلاق النار.

كما شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي، فيما أغلقت قوات الاحتلال بوابة البلدة أمام المغادرين، وأبقتها مفتوحة أمام الداخلين، مع اعتماد طريق بلدة بيتا مسارا بديلا للتنقل.

وعقب ساعات من الحصار والاشتباكات، غادرت قوات الاحتلال محيط المنزل بعد هدم أجزاء منه وإطلاق القذائف الصاروخية باتجاهه، قبل أن تعلن لاحقا اغتيال المواطن الفلسطيني الذي كانت تطالبه بتسليم نفسه.