خنق المؤسسات واستهداف الكوادر: مسح يبيّن هندسة التدمير الإسرائيلي للتعليم الأكاديمي الفلسطيني

أظهر مسح أكاديميّ عن اعتداءات إسرائيلية ممنهجة تعطل التعليم العالي والبحث الفلسطيني، بمنع التنقل واقتحام المنازل والجامعات؛ حيث عانى قطاع غزة الهدم والتهجير، والضفة الحواجز والمستوطنين، وسط استهداف مضاعف لطلبة الدراسات العليا والأكاديميين.

أظهرت نتائج مسح بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق القطاع الأكاديمي الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشرتها الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القيود المفروضة على الأكاديميين والباحثين والطلبة، لا تمثل حالات فردية معزولة، وإنما تعكس نمطا مركبا من العنف والضغط والتعطيل يطال الأفراد والمؤسسات والموارد الأكاديمية، ويهدد استمرارية التعليم العالي والبحث العلمي.

وشمل المسح 502 من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا من مؤسسات تعليمية وبحثية فلسطينية متنوعة، بينهم 75.3% من الضفة الغربية و24.7% من قطاع غزة، فيما بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس، المتفرغين وغير المتفرغين 64.1%، و53.8% ممن لديهم خبرة أكاديمية تتجاوز عشر سنوات.

وأظهرت النتائج أن منع التنقل عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية جاء في مقدمة الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون بنسبة 53%، يليه اقتحام المنازل بنسبة 38.2%، والتمييز العنصري بنسبة 34.6%، واقتحام الجامعات وأماكن العمل بنسبة 25.5%، وهدم المنازل بنسبة 23.1%.

وشملت أشكال الاستهداف الأخرى، بحسب المسح، هجمات المستوطنين، والاحتجاز والتوقيف، ومنع السفر، وإغلاق المؤسسات التعليمية، والاستيلاء على الأجهزة والمواد البحثية، والتهديد المباشر، والضغط على إدارات المؤسسات الأكاديمية لتقييد العمل.

وفي ما يتعلق بالانتهاكات الأكثر تأثيرا في حياة المشاركين، جاء هدم المنزل أو التهجير القسري في المرتبة الأولى بنسبة 13.5%، يليه الاحتجاز أو التوقيف على الحواجز بنسبة 13.1%، ثم اقتحام المنزل بنسبة 12.3%، وصعوبة التنقل والحواجز بنسبة 11.1%.

وأشار المسح إلى أن استهداف التعليم العالي لم يقتصر على الأفراد، بل استهدف المؤسسات والبنية الأكاديمية، إذ جاء إغلاق الجامعات في مقدمة الانتهاكات التي أكد المشاركون أنه الأكثر خطورة على التعليم العالي بنسبة 36.6%، تلاه فرض القيود والعقوبات الاقتصادية والمالية بنسبة 18.3%، واعتقال الطلبة والكادر الأكاديمي بنسبة 17.1%، واقتحام الجامعات بنسبة 13.1%.

كما أشار المشاركون إلى قيود على توريد المعدات المخبرية، وبرامج التبادل الأكاديمي، وهدم الجامعات، وقتل أفراد من طواقمها، ما يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وإضعاف قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواصلة التدريس والبحث العلمي.

وكشفت النتائج عن فروق إحصائية واسعة بين الأكاديميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع وجود فروق دالة في 16 انتهاكا من أصل 18.

وسجل قطاع غزة أعلى المتوسطات في هدم المنازل، بواقع 4.03 مقارنة بـ1.68 في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي، وإغلاق المؤسسات التعليمية، ومنع السفر، والتهديد المباشر.

في المقابل، سجلت الضفة الغربية مستويات أعلى في منع التنقل عبر الحواجز، بمتوسط 3.52، وهجمات المستوطنين، بمتوسط 2.53، فيما لم تظهر فروق إحصائية بين المنطقتين في التمييز العنصري والضغط على إدارات المؤسسات التعليمية، ما يشير إلى اتساع نطاق هذين النمطين.

وأظهر التحليل أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية وفقا للصفة الأكاديمية في ثمانية انتهاكات من أصل 18، وكان طلبة الدراسات العليا الأكثر تعرضا لعدد من الانتهاكات، خصوصا اقتحام المنازل والاحتجاز والاعتداء الجسدي وهجمات المستوطنين والاعتقال.

كما أظهر المسح أن الأكاديميين الأقل خبرة كانوا أكثر تعرضا لهجمات المستوطنين والاعتداء الجسدي والضغط على إدارات المؤسسات، مقارنة بمن تزيد خبرتهم الأكاديمية على عشر سنوات.

وأشارت النتائج إلى فروق واسعة وفقا للتخصص والمؤسسة والجامعة، مع فروق دالة إحصائيا بين الجامعات في 17 انتهاكا من أصل 18، وبين التخصصات في 14 انتهاكا من أصل 18.

ودعت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي إلى التعامل مع حماية التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني كأولوية حقوقية وأكاديمية، من خلال توثيق الانتهاكات الواقعة على الأكاديميين والباحثين والطلبة والمؤسسات التعليمية بصورة منهجية، وتوفير آليات حماية ودعم قانوني ونفسي وأكاديمي للمتضررين.

كما دعت إلى ضمان استمرار التعليم والبحث العلمي في حالات الطوارئ والحصار والقيود على الحركة، وتعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأكاديمية الدولية، والضغط من أجل حماية حرية التنقل والوصول إلى المؤسسات التعليمية والموارد البحثية، وإدراج الاعتداءات على التعليم العالي ضمن التقارير الحقوقية والدولية ذات الصلة.