شهيد من غزة خلال اقتحام لجنة زكاة طولكرم

يأتي استشهاد المواطن الغزي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في شمال الضفة الغربية، حيث تترافق الاقتحامات مع تشديد الإجراءات بحق الفلسطينيين، بما في ذلك سكان قطاع غزة المقيمين في الضفة.

استشهد مواطن فلسطيني من قطاع غزة، الثلاثاء، خلال عدوان إسرائيلي استهدف مقر لجنة زكاة طولكرم في ضاحية ارتاح، جنوبي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثمان المواطن الغزي سعدي مليحة من داخل مقر اللجنة، ليتبين لاحقا أنه من قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية ومحلية بأن الشهيد هو العامل سعدي سعيد محمود مليحة.

وتعاملت طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني مع الجثمان، ونقلته إلى أحد مستشفيات طولكرم، وسط عدم اتضاح ملابسات استشهاده حتى الآن.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مقر لجنة زكاة طولكرم المركزية، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فجر الثلاثاء، وأغلقت المقر عقب مداهمته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال أجبرت عددا من المواطنين من قطاع غزة، كانوا يقيمون في أحد أقسام المقر، على مغادرة المكان، قبل أن تعتقل عددا منهم وتنقلهم إلى جهة مجهولة.

وخلال الاقتحام، ألحقت قوات الاحتلال أضرارا بمحتويات المقر وأحدثت خرابا في داخله، قبل أن تعلق على مدخله لافتة تزعم فيها أن اللجنة "غير قانونية وتدعم الإرهاب".

كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه الصحافيين الذين كانوا يغطون الاقتحام، ولاحقتهم في محيط المكان، دون الإبلاغ عن إصابات.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل في محافظة طولكرم منذ أشهر، شمل اقتحامات للبلدات والمخيمات، ومداهمة المنازل، واعتقال فلسطينيين، إلى جانب نصب الحواجز وتشديد القيود على حركة السكان، في إطار الإجراءات المتصاعدة في شمال الضفة الغربية.