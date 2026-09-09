اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وحصار شعفاط وعناتا لليوم الثاني

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وما يرافقها من تشديد للإجراءات الميدانية وتوسيع نطاق المداهمات، بما يزيد من حدة التوتر ويفاقم حالة عدم الاستقرار في مختلف المناطق.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صباح وفجر الأربعاء، سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها وألحقت أضرارا بها، قبل إخضاع عدد من سكانها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

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وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين هم الشقيقان همام وخطاب أحمد متروك من مدينة طولكرم، وسليم أبو خوصة من ضاحية ذنابة شرق المدينة، وحمزة وهدان وعمرو غالب أبو زيتون من بلدة دير الغصون شمال المحافظة، وإسماعيل عوفي من بلدة عنبتا، وهو من سكان مخيم طولكرم.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الجسر" في بلدة عورتا جنوب المدينة، كما اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن سالم ياسين عصيدة واعتقلته.

وفي إسكان روجيب شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عطالله حشاش خلال اقتحام المنطقة، فيما اعتقلت الشاب رامي الطيراوي خلال اقتحام حي عين كاكوب شرق المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وداهمت أحد المساكن التي تؤوي نازحين من مخيم جنين في المنطقة.

كما اعتقلت الشاب طارق غانم عقب مداهمة منزله في قرية كفرقود غرب جنين.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شمال المدينة، فيما داهمت في محافظة قلقيلية عددا من المنازل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق المحافظة.

وامتدت الاقتحامات إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما اقتحم مستوطنون، منتصف الليل، تجمع يرزا شرق تياسير في محافظة طوباس.

وفي القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمالي المدينة، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وفي بلدة سلوان، أغلقت قوات الاحتلال مداخل حيي بئر أيوب والبستان، بالتزامن مع اقتحام منزل الفلسطيني أبو يوسف الرشق في حي البستان، تمهيدا لهدمه.