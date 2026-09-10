الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيًا في الضفة بينهم صحافيان وقاصران

قوات الاحتلال تعتقل 33 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية، بينهم صحافيان وقاصرون وأسرى محررون، وتخللت الاقتحامات عمليات تفتيش وتحطيم محتويات منازل في عدة محافظات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 33 فلسطينيًا، بينهم صحافيان وقاصرون وأسرى محررون، خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طاولت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، وتخللها تفتيش عشرات المنازل وتحطيم محتويات بعضها.

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وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وجنين وطوباس وطولكرم، موضحًا أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيًا في نابلس، و7 في بيت لحم، و3 في الخليل، إضافة إلى معتقل واحد في جنين، واثنين في طوباس، و3 في طولكرم.

وشملت الاعتقالات الصحافيين صبري موسى جبريل ومعاذ عمارنة من محافظة بيت لحم، إلى جانب قاصرين وعدد من الأسرى المحررين، بينهم أسير أُفرج عنه قبل أيام.

وفي جنين، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة دوار الداخلية قبل أن تعتقل أسيرًا محررًا، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

وأضاف المكتب أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الحملة عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتويات بعضها وحطمتها، معتبرًا أن استهداف الصحافيين والأطفال والأسرى المحررين يأتي ضمن "سياسة التنكيل والاعتقال المتواصلة بحق الفلسطينيين".

وتتواصل حملات الاعتقال الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية بالتوازي مع الاقتحامات العسكرية وهجمات المستوطنين وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 370 طفلًا و92 امرأة، وسط شهادات وتقارير حقوقية متواصلة بشأن التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاعتقال.