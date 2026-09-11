536 اعتداءً على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2026

سجّلت الضفة الغربية 536 اعتداءً لقوات الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الزراعية الفلسطينية منذ مطلع العام وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي، وفق مركز معلومات فلسطين "معطى".

تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل واقتلاع الأشجار وتدمير المزروعات، وفق معطيات مركز معلومات فلسطين "معطى".

وأظهرت المعطيات تسجيل 536 اعتداءً من هذا النوع منذ مطلع العام وحتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، بينها 64 اعتداءً خلال الشهر الماضي وحده، بمعدل يقارب عمليتين ونصف العملية يوميًا.

وبلغ متوسط الاعتداءات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 67 عملية شهريًا، في ظل استمرار استهداف الأراضي والمزروعات، وما يترتب على ذلك من خسائر مباشرة للمزارعين وتهديد لمصادر رزقهم وقدرتهم على مواصلة استغلال أراضيهم.

وتشمل الاعتداءات، إلى جانب إتلاف المحاصيل الموسمية، تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير المزروعات، بما يفاقم الأضرار التي يتكبدها القطاع الزراعي الفلسطيني.