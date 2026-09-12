الاحتلال يقتحم منزل الصحافي علي السمودي في جنين ويطالب عائلته بتسليمه

داهمت قوات إسرائيلية منزل الصحافي الفلسطيني علي السمودي في جنين، واعتدت على نجله بالضرب، مطالبة العائلة بتسليمه خلال ساعة، واعتُقل السمودي سابقًا لدى الاحتلال مدة سنة، وخرج في شهر نيسان الماضي بحالة صحية سيئة.

الصحافي علي السمودي ساعة إطلاق سراحه من سجون الاحتلال، 30 نيسان/ أبريل

اقتحم الجيش الإسرائيلي، السبت، منزل الصحافي الفلسطيني علي السمودي (59 عامًا)، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وطالب عائلته بتسليمه.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل السمودي واعتدت على نجله بالضرب، وطلبت من العائلة تسليمه خلال ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن السمودي لم يكن موجودا بالمنزل لحظة الاقتحام، ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان سوف يسلم نفسه للجيش الإسرائيلي أم لا.

وسبق أن اعتقلت القوات الإسرائيلية السمودي مدة عام كامل أمضاه بالاعتقال الإداري، وأفرجت عنه في 30 نيسان/ أبريل الماضي.

الصحافي علي السمودي قبل الاعتقال وبعد الإفراج عنه

وحينها خرج السمودي بهيئة مختلفة نتيجة فقدان حاد في الوزن، وعزا ذلك إلى سياسات التجويع داخل السجون الإسرائيلية، إلى جانب تعرضه لعمليات تنكيل وتعذيب وحرمان من الحقوق الأساسية، فضلا عن نقله المتكرر بين السجون وما رافق ذلك من اعتداءات.

كما اعتقلت إسرائيل الصحافيين الفلسطينيين صبري موسى جبريل ومعاذ عمارنة، الخميس الماضي، بعد مداهمة منزليهما في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ويتعرض الصحافيون الفلسطينيون لاعتداءات وانتهاكات متواصلة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ورصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 84 انتهاكًا بحق الصحافيين خلال آب/ أغسطس الماضي وحده، ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، بينها مقتل صحافي داخل السجون وإصابة آخر بالرصاص.

وجاء ذلك في بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة، الثلاثاء، قالت فيه إن الصحافيين عانوا من "سلسلة واسعة" من الانتهاكات والاعتداءات، شملت الاستهداف المباشر للطواقم الإعلامية، وعرقلة عملها، واحتجاز صحافيين واعتقالهم، فضلًا عن استهداف معداتهم وموادهم الصحافية.

واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار "سياسة ممنهجة تستهدف تقييد حرية العمل الصحافي، ومنع نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".