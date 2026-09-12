الضفة: إصابة فلسطينيَين واعتقال 8 آخرين خلال اقتحامات لجيش الاحتلال

على صعيد إرهاب المستوطنين، ذكرت "وفا" أن مستوطنين هاجموا أطراف بلدة برقا شرق مدينة رام الله ورشقوا منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة، ما ألحق أضرارا بمركبة فلسطينية.

أصيب مسن وطفل فلسطينيان برضوض وكسور، السبت، خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال 8 فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مسنا (68 عاما) أصيب برضوض في الظهر والصدر، فيما أصيب طفل (14 عاما) بكسر في اليد اليمنى، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية مركة جنوب مدينة جنين.

وذكرت الوكالة أن المصابين نقلا إلى مركز طوارئ محلي في بلدة عرابة القريبة لتلقي العلاج، دون توضيح ملابسات إصابتهما.

ووفقا للوكالة، اعتقل الجيش 6 فلسطينيين خلال اقتحامه عدة بلدات بمحافظة جنين، ومداهمته عددا من المنازل بينها منازل لأسرى محررين.

وشمالي الضفة أيضا، اقتحم الجيش بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، واعتقل شقيقين، بعد مداهمة منزل ذويهما.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتحام تخلله كذلك مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما طال الاقتحام مخيمي الأمعري وقدورة ومدينة البيرة بمحافظة رام الله والبيرة، ومخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، وبلدات تقوع والعبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة بمحافظة بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وعلى صعيد إرهاب المستوطنين، ذكرت "وفا" أن مستوطنين هاجموا أطراف بلدة برقا شرق مدينة رام الله ورشقوا منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة، ما ألحق أضرارا بمركبة فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية يومية، ينفذ خلالها الجيش حملات اعتقال ومداهمات للمنازل واعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين.

والخميس، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 فلسطيني من محافظات الضفة، ليرتفع عدد المعتقلين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 25 ألف فلسطيني من الضفة، إلى جانب آلاف المعتقلين من قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتصاعد مع إرهاب المستوطنين في الضفة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث نفذ المستوطنون خلال آب/ أغسطس الماضي 628 اعتداء إرهابيا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وفي حزيران/ يونيو حذر 14 مقررًا أمميًا من أن التصاعد الحاد في إرهاب المستوطنين بدعم وتواطؤ من سلطات الاحتلال يشكل خطرًا وجوديًا على الفلسطينيين.