أكثر من 480 مستوطنًا يقتحمون الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة

أكثر من 480 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى، الأحد، وسط قيود مشددة فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين، بالتزامن مع اعتقال 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم طفلان، وإغلاق بوابة حي الجبل في أبو ديس.

اقتحم أكثر من 480 مستوطنًا المسجد الأقصى، اليوم الأحد، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت 11 فلسطينيًا، بينهم طفلان.

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وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال حصرت الدخول إلى المسجد الأقصى خلال صلاة الفجر عبر بابي حطة والسلسلة فقط، وفرضت قيودًا عمرية على المصلين.

ورفض الجنود المتمركزون عند الحواجز المحيطة بالمسجد توضيح الفئات العمرية المسموح لها بالدخول.

وأدت القيود، وفق المحافظة، إلى منع أعداد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، فيما اضطر عدد قليل ممن تمكنوا من بلوغ المنطقة إلى أداء الصلاة عند أبوابه.

وفي أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال للمرة الثالثة بوابة حي الجبل، ما أدى إلى عرقلة حركة السكان ووصولهم إلى منازلهم وأماكن عملهم والمرافق الأساسية.

وقالت محافظة القدس إن الإغلاق يطال جميع العائلات المقيمة خلف البوابة، وبينها مرضى وكبار في السن، مشيرة إلى أن الطريق المغلق يشكل الممر الوحيد المؤدي إلى منازلهم، كما يعرقل وصول الأطفال إلى مدارسهم ويصعّب تنقل السكان وقضاء احتياجاتهم اليومية.

وبالتزامن، اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم طفلان في مدينة بيت لحم.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين ماجد ماهر عبد الفتاح (15 عامًا) وأحمد محمود شوكة (14 عامًا)، بعد مداهمة منزليهما في بيت لحم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين وعدد من القرى والبلدات، رافقته مداهمات للمنازل وتحقيقات ميدانية مع عدد من السكان.

وطالت الاقتحامات بلدات وقرى دير أبو ضعيف، وجلبون، والهاشمية، وبرقين، ورمانة، وزبوبا، والسيلة الحارثية، وعرابة، ويعبد، وعابا، حيث انتشرت قوات الاحتلال في عدد من الأحياء والشوارع، وداهمت منازل وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا بعد مداهمة منزله في بلدة طمون، جنوبي محافظة طوباس.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اقتحامات واعتقالات يومية تنفذها قوات الاحتلال، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشمل هذه الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى تهجير تجمعات فلسطينية والتوسع الاستيطاني.