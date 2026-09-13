الاعتقال لطمس الحقيقة: 37 صحافيا فلسطينيا في سجون إسرائيل

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ 37 شخصا، بينهم 19 معتقلا إداريا، مشيرا إلى تصاعد استهدافهم عبر القتل والاعتقالات والعزل.

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون إسرائيل بلغ 37 صحافيا وصحافية، جميعهم اعتُقلوا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأضاف نادي الأسير في بيان أن إسرائيل تواصل استهداف الصحافيين الفلسطينيين، "عبر الاعتقال، وإصدار الأحكام الجائرة، والعزل، والملاحقة على خلفية العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير".

ومن بين أحدث الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال، الصحافيان معاذ عمارنة وصبري جبرين، وفق النادي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عمارنة وجبرين الخميس الماضي، عقب اقتحام منزليهما في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأشار نادي الأسير إلى أن عمارنة يُعد من أبرز الصحافيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف المتكرر من قبل السلطات الإسرائيلية، "حيث يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، في سياق متواصل من استهدافه بسبب عمله الصحافي".

وعلى صعيد الأحكام الصادرة بحق الصحافيين على خلفية ما يسمى "التحريض"، أشار النادي إلى قضية الصحافي والكاتب محمود فطافطة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 48 شهرا، وهو من أعلى الأحكام الصادرة في قضايا "التحريض"، بحسب البيان.

وأوضح النادي أن تلك الأحكام تعكس مستوى التصعيد في استخدام هذه التهمة بحق الصحافيين، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى "ملف سري".

ويبلغ عدد الصحافيين المعتقلين إداريا من الضفة الغربية بما فيها القدس 19 صحافيا وصحافية، أي ما نسبته 51% من إجمالي عدد الصحافيين المعتقلين حاليا، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، أشار النادي إلى الصحافية الأسيرة بشرى الطويل (33 عاما)، التي نقلتها السلطات الإسرائيلية من سجن الدامون إلى العزل في سجن الرملة وسط البلاد.

وقال نادي الأسير إن إسرائيل صعّدت من سياسات العزل والقمع بحق الأسيرات، إلى جانب التجويع والحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز، في ظل انتشار مرض الجرب وانعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.

ويواجه الصحافيون الأسرى "منظومة الجرائم والسياسات ذاتها التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما فيها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، وظروف الاحتجاز القاسية، إلى جانب العزل والحرمان من الحقوق الأساسية"، وفق نادي الأسير.

تشييع جنازة شهيد من الصحافيين الفلسطينيين (أرشيفية)

وذكر النادي أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين يتواصل عبر "الاعتقال، والأحكام، والعزل، والتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، والاستهداف المباشر في أثناء أداء عملهم، بما يشكل جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى الحد من قدرتهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات".

سياسة إسرائيلية لطمس الحقيقة

وحمّل النادي السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الطويل وكافة الأسيرات، مؤكدا أن العزل والتجويع والحرمان من العلاج وظروف الاحتجاز القاسية، والاعتداءات الجنسية، باتت أدوات ضمن سياسات قمع ممنهجة بحقهن.

وجدّد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على ضمان حماية الصحافيين الفلسطينيين وحقهم في أداء عملهم، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تستهدفهم.

وأكد النادي أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لطمس الحقيقة، ومحاصرة الرواية الفلسطينية.

ويتعرض الصحافيون الفلسطينيون لاعتداءات وانتهاكات متواصلة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ورصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، 84 انتهاكا بحق الصحفيين خلال آب/ أغسطس الماضي وحده، ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، بينها استشهاد صحافي داخل السجون وإصابة آخر بالرصاص.

وقالت لجنة الحريات التابعة للنقابة في بيان، الثلاثاء، إن الصحفيين تعرضوا لـ"سلسلة واسعة" من الانتهاكات والاعتداءات، شملت الاستهداف المباشر للطواقم الإعلامية، وعرقلة عملها، واحتجاز صحافيين واعتقالهم، فضلا عن استهداف معداتهم وموادهم الصحافية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات يومية من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إرهاب متصاعد يمارسه المستوطنون.

ويشمل عدوان الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

والخميس، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 فلسطيني من محافظات الضفة، ليرتفع عدد المعتقلين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 25 ألف فلسطيني من الضفة، إلى جانب آلاف المعتقلين من قطاع غزة.