قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وعزون

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقها، وانتشرت في عدد من الأحياء والمناطق، قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن اعتقالات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة في الضفة الغربية، ونفذت انتشارًا عسكريًا في عدد من الأحياء والمناطق، قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي، واتجهت نحو حي النقار ومنطقة كفر سابا، حيث انتشرت القوات في المنطقة لبعض الوقت.

وفي بلدة عزون، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في حي المنطار ومنطقة المثلث، قبل أن تنسحب لاحقًا من دون تسجيل اعتقالات، وفق المصادر المحلية.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تشهد منذ أشهر تصعيدًا في وتيرة المداهمات والاقتحامات، لا سيما في مدن ومخيمات وبلدات شمال الضفة، بالتزامن مع حملات اعتقال ومداهمات واسعة.

وتشهد مدن الضفة الغربية وبلداتها اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تشمل مداهمة المنازل وتفتيشها، وإقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين خلال عمليات عسكرية تقول إسرائيل إنها تستهدف مطلوبين.

وترافقت هذه العمليات مع تصاعد التوتر والعنف في الضفة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية، بينما تصاعدت كذلك اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة.

وبحسب معطيات فلسطينية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة منذ بدء الحرب عن سقوط مئات الفلسطينيين، إلى جانب آلاف المعتقلين، فيما تقول إسرائيل إن عملياتها تهدف إلى منع هجمات واستهداف خلايا مسلحة.

وتواصل القوات الإسرائيلية اقتحاماتها رغم الدعوات الدولية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين، في وقت تقول جهات فلسطينية إن العمليات العسكرية الواسعة والإجراءات المرافقة لها أدت إلى تقييد حركة السكان وتعطيل الحياة اليومية في العديد من المناطق.