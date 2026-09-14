الاحتلال ينفذ اعتقالات واعتداءات واقتحامات واسعة في الضفة

اعتقالات واقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في بلدات ومناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر صحافية باعتقال أكثر من 15 فلسطينيا.

نفذت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، الإثنين، اقتحامات واسعة طالت مناطق وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة وتفتيش منازل فلسطينيين والاعتداء عليهم.

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واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحامات، أكثر من 15 فلسطينيا بينهم الأسير المحرر يحيى حافظ دراغمة عقب اقتحام منزله في مدينة طوباس، الذي كان قد تحرر في صفقة تبادل أسرى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المواطن زيد لدادوة (47 عامًا) وابنه، ما أدى لإصابتهما بجروح متوسطة، خلال اقتحام منزلهما في قرية المزرعة الغربية شمال غربي مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من قرية جلبون شرق مدينة جنين، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم، وهم: الشيخ يوسف أبو الرب، توفيق أبو الرب، مشهور أبو الرب، وفجر أبو الرب.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وهم: محمد أبو الشريف، أحمد أبو زيتون، وأحمد زكارنة أبو حميدي.

وأوردت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جورج سعادة ونجله جوليان، عقب اقتحام منزلهما في مدينة بيت لحم، بالإضافة لاعتقال الشاب رائد محمد رمضان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد عودة من مخيم عايدة شمال المدينة.

ونبهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، واعتقلت المواطن عادل مقبل سالم صفدي، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعاثت به خرابًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المواطن يوسف نعيم صبارنة من منزله في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، والشاب زياد بدوي حمدان، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في قرية الطبقة قرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي جنين وطوباس، بعدة آليات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء بالمدينتين؛ ودهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

كما دهمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، وسيّرت آلياتها العسكرية فيها واقتحمت منازل المواطنين؛ لا سيما قرى دير أبو ضعيف وجلقموس شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي اللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، بالإضافة لمداهمة منازل المواطنين خلال اقتحام منطقة وادي صوصة في بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم.

وتشهد الضفة الغربية حملات اعتقال إسرائيلية يومية ومُكثفة، حيث سُجلت خلال الأيام الأخيرة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وأطفال ونساء، بينما رفعت الحصيلة الإجمالية للأسرى والمعتقلين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 25 ألف فلسطيني.