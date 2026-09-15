نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يحوّل الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال يحول الاعتقالات لساحة إعدام ميداني، إثر استشهاد زياد جابر (54 عاماً) برصاص الجيش داخل منزله بالبيرة، بالتزامن مع اعتقال 30 فلسطينيا بالضفة.

أكد نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية "تحوّل عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني".

جاء ذلك في بيان للنادي تعقيبا على إعدام زياد محمد جابر (54 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر النادي أن جابر استشهد في وقت سابق الثلاثاء بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء الإثنين وحتى صباح الثلاثاء، 30 شخصا على الأقل في محافظات الضفة الغربية، مشيرا إلى أن استشهاد جابر يأتي في سياق تصاعد عمليات القتل خلال حملات الاعتقال والاقتحام.

وأشار النادي إلى أن القوات الإسرائيلية أعدمت، قبل أقل من شهر، المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين شمالي الضفة خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله.

وأضاف أن ذلك جريمة أخرى تعكس تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني، خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية تؤكد إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على إعدام فلسطينيين ميدانيا بعد اعتقالهم أو في أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال.

وأشار إلى وجود آثار قيود على أطراف عدد من القتلى، إضافة إلى معطيات رافقت استلام جثامين أفرجت عنها إسرائيل ضمن صفقات تبادل سابقة.

وأكد نادي الأسير أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى "شرعنة القتل" عبر تشريعات وقوانين، بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي.

وطالب الأمم المتحدة والمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم القتل والإعدام الميداني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، استشهاد زياد محمد جابر، البالغ من العمر 54 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في البطن والفخذ خلال اقتحام المنطقة، وكانت حالته حرجة جدا، قبل إعلان استشهاده.

ومنذ بدء الحرب بقطاع غزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات يومية من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إرهاب متصاعد يمارسه المستوطنون.

ويشمل عدوان الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين قتل واعتقال الأهالي، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.