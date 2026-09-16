دون توضيح الظروف: الاحتلال يبلغ عائلة الأسير الشاب معتز الأطرش باستشهاده

أبلغت سلطات الاحتلال عائلة الأسير الإداري معتز الأطرش باستشهاده داخل سجونها دون كشف الظروف، بينما لم تؤكد جهات فلسطينية ذلك، وسط استغراب العائلة بعد تأكيد أسير مفرج عنه أمس أنه كان بخير وصحة جيدة.

أبلغت الشرطة الإسرائيلية عائلة الأسير معتز نظام الأطرش (أبو سنينة) من الخليل (21 عاما)، اليوم الأربعاء، باستشهاده داخل سجون الاحتلال، فيما أكّدت العائلة أنها لم تتلقَّ أي تأكيد من مصدر فلسطيني.

وأفادت العائلة بأن أسيرا أُفرج عنه أمس الثلاثاء، كان برفقة الأسير معتز، أكد أنه كان بخير.

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن شقيق الأسير، باشا الأطرش، قوله إنه مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل اتصلوا على والده، اليوم، واستدعوه.

وأبلغت الشرطة والد الأسير معتز الأطرش بأنه قد توفي من دون إبلاغه بمزيد من التفاصيل أو إيضاح ظروف استشهاده.

كما طلبت شرطة الاحتلال من والد الأسير التوقيع على أوراق تتيح لهم بنقله إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير.

وفي المقابل، لم يصل للعائلة أي تأكيد من أي مصدر فلسطيني بشأن استشهاد ابنها. وقال أفراد من العائلة: "نستغرب مما يجري، فقد خرج بالأمس أسير من الخليل كان معه بنفس الغرفة في سجن ’عوفر’، وأكد لنا أن معتز بخير وسلامة".

وقال شقيق الأسير معتز: "اعتقل شقيقي العام الماضي في تشرين الأول/ أكتوبر، وحكم عليه بالسجن الإداري، وفي تاريخ 7 أكتوبر المقبل كان سيكمل الاعتقال الإداري الثاني، وهو من مواليد عام 2005".

ولم تصدر مؤسسات الأسرى الفلسطينية، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، بيانا يتعلّق بالأسير معتز.

وارتفع عدد الشهداء من الحركة الوطنية الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 91 شهيدًا موثقًا، بعد إقرار جيش الاحتلال، الشهر الماضي، باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب (36 عامًا)، من قطاع غزة، في أيلول/ سبتمبر 2024، بعد نحو عامين من إخفاء مصيره.

وبحسب المعطيات التي وثقتها مؤسسات الأسرى، رفع استشهاد دياب عدد الشهداء الأسرى الموثقين منذ عام 1967 إلى 328 شهيدًا، بينهم 91 منذ بدء الحرب على غزة.

ومن بين الشهداء الـ91 منذ بدء الحرب، هناك 53 شهيدًا من قطاع غزة، فيما لا يزال مصير عشرات المعتقلين من القطاع مجهولًا.

كما ارتفع عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ممن جرى توثيقهم قبل الحرب وبعدها، إلى 99 جثمانًا.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى مطلع آب/ أغسطس 2026، نحو 9400 أسير، بحسب نادي الأسير، في ظل استمرار حملات الاعتقال واتساع الانتهاكات داخل منظومة السجون.