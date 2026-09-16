غزة: 11 شهيدا ونحو 100 مفقود بعد انهيار مبنى على سكانه

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب 13 آخرون، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، إثر انهيار مبنى سكني من ستة طوابق فجر اليوم الأربعاء، غربي مدينة غزة.

استشهد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وأصيب أكثر من 10 أشخاص فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من ستة طوابق، فجر اليوم الأربعاء، في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع.

وقال الدفاع المدني إن مبنى "السعادة" انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض.

وتواصل طواقم الدفاع المدني، بالتعاون مع فرق بلدية غزة، منذ ساعات منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار، في محاولة للوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عمليات الإنقاذ تجري في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، في ظل حجم الركام وصعوبة الوصول إلى العالقين، بينما تواصل الطواقم العمل على مدار الساعة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

ويأتي انهيار المبنى في ظل استمرار إقامة أعداد كبيرة من النازحين في مبانٍ متضررة جراء القصف الإسرائيلي، نتيجة انعدام البدائل السكنية في مناطق واسعة من قطاع غزة.

وسبق أن لقي ما لا يقل عن 34 فلسطينيا مصارعهم، وأصيب العشرات، جراء انهيار منازل ومبانٍ متضررة من القصف الإسرائيلي كانوا يقيمون فيها، خلال الحرب على قطاع غزة، وفق المعطيات الواردة في القطاع.

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