غزة: مستشفى الكويت يوقف معظم خدماته بسبب انقطاع إمدادات الوقود

يعتزم مستشفى الكويت التخصصي الميداني في غزة وقف معظم خدماته اعتبارا من الأحد، وقصر عمله على الحالات الطارئة جدا بعد وقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله، ما يهدد بحرمان آلاف المرضى من الرعاية اليومية.

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في قطاع غزة، الخميس، وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد المقبل، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا، بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله.

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وقالت إدارة المستشفى في بيان، إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا رسميا من منظمة الصحة العالمية يفيد بوقف إمداده بالوقود.

وأوضحت أن الخدمات التي ستتوقف تشمل العمليات الجراحية، والولادة، والعيادات الخارجية والإجراءات العلاجية، والأشعة والمختبر والإسعاف ونقل المرضى.

كما تشمل الخدمات المتوقفة مركز الأسنان، ومركز الأوعية الدموية والقدم السكرية، وخدمات غيار الجروح المتقدمة، وفق إدارة المستشفى.

وأضافت أن العمل سيقتصر على قسمي الطوارئ العامة وطوارئ الولادة، لاستقبال الحالات الطارئة جدا، وحذرت إدارة المستشفى من أن تقليص الخدمات سيحرم آلاف الفلسطينيين يوميا من العلاج والرعاية الصحية الأساسية.

وأشارت إلى أن "القرار يأتي في ظل تفاقم الأزمة؛ من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والزيوت وقطع الغيار والإطارات، إلى جانب الوقود، ما يهدد بتوقف المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف والنقل الطبي".

ووجهت إدارة المستشفى نداء إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الصحية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، للتدخل لمنع مزيد من التدهور في المنظومة الصحية بالقطاع.

وسبق أن أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، الإثنين الماضي أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع، اعتبارا من 19 أيلول/ سبتمبر الجاري بسبب نقص التمويل.

وتتزامن أزمة الوقود مع نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات، إذ أعلنت وزارة الصحة، الأحد، توقف عدد منها خلال الأيام الماضية جراء عدم توفر احتياجات تشغيلها.

وتعد المولدات المصدر الأول للكهرباء في مستشفيات غزة لتشغيل الأقسام الحيوية والأجهزة الطبية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الجهات الحكومية في غزة بأن نقص الوقود وقطع الغيار يعرقل تشغيل المولدات وصيانتها، في ظل إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسيطرة جيشها على معبر رفح الحدودي مع مصر منذ أيار/ مايو 2024، ما يحد من دخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مرارا أن إسرائيل تتنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بشأن إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود اللازم للقطاعات الحيوية.