بعد أيام على اختفائها: العثور على جثة فاطمة الرجبي بالقدس واعتقال مشتبه بقتلها

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبها بالضلوع في اختفاء وقتل الحاجة فاطمة الرجبي، وقالت إن عناصرها عثرت على جثة امرأة بموقع في شرق القدس بعد "تحقيقات مكثفة" مع المشتبه، فيما أكدت العائلة أن الجثة تعود للرجبي.

عثر مساء، الجمعة، على جثة الحاجة فاطمة الرجبي (61 عاما) من القدس المحتلة بعد أيام من عمليات البحث عنها بعد أن فقدت آثارها مطلع الأسبوع الجاري، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها عثرت على الجثة في أعقاب اعتقال مشتبه والتحقيق معه في قضية اختفائها.

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وعرف عن الحاجة الرجبي أنها كانت تعمل في غسل الموتى، وقد شوهدت آخر مرة يوم الأحد بعد خروجها من أحد المشافي عقب أداء عملها، ثم رصدت وهي تصعد إلى مركبة سفريات في طريق عودتها إلى منزلها، ومنذ ذلك الحين اختفت آثارها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال رجل (61 عاما) للاشتباه بضلوعه في جريمة قتلها وفقدان آثارها، في وقت لم تعرف بعد هوية الجثة التي عثر عليها وجرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي، إلا أن العائلة أكدت أن الجثة تعود للحاجة الرجبي.

من مكان العثور على جثة المرأة (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)

وورد في بيان مقتضب صدر عن "مجلس عائلة الرجبي الرفاعي – محافظة القدس" على "فيسبوك"، أن "الحاجة أم راجي الرجبي وجدت مقتولة والجاني اعترف بالجريمة"، مضيفا "سنوافيكم بكل التفاصيل لاحقا".

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أن عناصرها اعتقلت مساء الجمعة مشتبها به في قضية اختفاء الحاجة الرجبي، وقالت إنه "في إطار إجراءات التحقيق المكثفة التي أجريت منذ لحظة الاعتقال، عثر أفراد الشرطة قبل وقت قصير على (موقع) في شرق القدس، حيث عثر على جثة امرأة لم تعرف هويتها في هذه المرحلة، ونقلت إلى معهد الطب الشرعي لإتمام عملية التعرف على هويتها والتحقيق في ملابسات وفاتها".

وذكرت أن المشتبه به وهو من سكان شرقي القدس، يخضع للتحقيق بشبهة القتل، وسيعرض السبت على محكمة الصلح في القدس، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقاله.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت أمر حظر نشر حول تفاصيل اختفاء الحاجة فاطمة الرجبي، قبل أن تتيح مساء الجمعة نشر هذه التفاصيل، بينما أبقت على باقي التفاصيل المتعلقة بالقضية في إطار أمر حظر النشر.

يشار إلى أن الحاجة فاطمة الرجبي فقدت آثارها يوم الأحد الماضي، وقد شاركت مجموعات تضم مئات المتطوعين وقوات من الشرطة الإسرائيلية في أعمال البحث عنها، في حين تصاعدت مخاوف عائلتها على مصيرها، وانتقدت ما وصفته بالتأخر في بدء عمليات البحث الرسمية.

وعبّرت عائلة الرجبي عن استيائها من طريقة تعامل الشرطة الإسرائيلية مع قضية اختفائها، وقالت إن الاستجابة الرسمية لم تكن، بحسب تقديرها، بالسرعة المطلوبة.