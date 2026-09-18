الضفة: إصابة شابة برصاص المستوطنين واعتداءات وتنكيل بفلسطينيين في بلدات عدة

إرهاب المستوطنين في الضفة: إصابة شابة بشظايا رصاص حي في بلدة عقربا، كما وقعت هجمات أخرى تضمنت اعتداءات وتنكيل بفلسطينيين في مناطق عدة في الضفة والأغوار.

أصيبت شابة بشظايا رصاص حي، الجمعة، أطلقه مستوطنون تجاهها في بلدة عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، إن مستوطنين أطلقوا النار على شابة (18 عاما) أثناء تواجدها أمام منزلها في المنطقة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى إصابتها، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مستوطنون يعتدون على سيدة فلسطينية خلال تصديها لهجومهم على المواشي ومنازل الأهالي في منطقة المركز بمسافر يطا جنوب الخليل pic.twitter.com/6AZkIexF9f — موقع عرب 48 (@arab48website) September 18, 2026

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مسلحون المزارعين واعتدوا عليهم في منطقة واد الشنار في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر صحافية، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت بحماية من قوات الاحتلال المزارعين واعتدت عليهم، واحتجزت عددا منهم ونكلت بهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في منطقة واد الشنار شرق بلدة حلحول.

مستوطنون برفقة جيش الاحتلال يهاجمون وينكلون بمزارعين ومواطنين في منطقة واد الشنار شمال الخليل pic.twitter.com/HU11AaiT7o — موقع عرب 48 (@arab48website) September 18, 2026

يذكر أن المنطقة المذكورة من المناطق المهددة بالاستيطان، وتتعرض بشكل مستمر لهجمات المستوطنين، تشمل سرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، واقتلاع وتكسير الأشجار المثمرة، وكذلك تنفيذ عمليات هدم وتجريف أراضي المواطنين.

واقتحم مستوطنون مسلحون قرية عين سينيا شمال رام الله، وتجولوا بين منازل الأهالي وصولا إلى وسطها، ونفذوا أعمالا استفزازية بحق المواطنين. كما اقتحم مستوطنون لليوم الثاني على التوالي أطراف حي الطيرة غرب رام الله وقاموا بأعمال استفزازية على دوار العودة في الحي.

كما اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البركة الأولى، في وقت تواجد فيه عدد من المواطنين المتنزهين في المنطقة.

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم pic.twitter.com/mlhajNGVD6 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 18, 2026

وأصيب فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين على عدد من العائلات في منطقة "خربة علان" في الجفتلك شمال أريحا والأغوار.

وقال رئيس مجلس محلي الجفتلك فراس جهالين، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت العائلات في التجمع، وحاولت سرقة عدد من الأغنام، قبل أن تعتدي على المواطنين، وتصيب أحدهم بعد رشقه بالحجارة، وتحطم مركبة لمواطن آخر.

وتتعرض الجفتلك إحدى مناطق الأغوار، لهجمات متكررة من المستوطنين، تشمل الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومواشيهم، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

وهاجم مستوطنون منطقة "أبو الحمرا" في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأنهم هاجموا منشأة صناعية، وبركسا يعود للمواطن سامر أبو مازن، وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.