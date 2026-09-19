إرهاب المستوطنين: 14 هجوما السبت وسرقة 300 رأس غنم وقطع خط مياه بالضفة

نفذ المستوطنون الإرهابيون 14 هجوما في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة حتى مساء السبت، تضمن إطلاق نار صوب منازل، واعتداء على فلسطيني وسرقة محصوله من الزيتون، وسرقة نحو 300 رأس من الأغنام، وقطع خط مياه رئيس...

شنّ المستوطنون هجمات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، السبت، بلغت 14 هجوما في 4 محافظات، أطلقوا خلالها النار على منازل في المغيّر، وسرقوا 300 رأس غنم وقطعوا خط مياه، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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وقالت الهيئة في بيان إن المستوطنين نفذوا، حتى ساعات المساء، ما لا يقل عن 14 هجوما في 4 محافظات بالضفة.

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين توزعت بواقع 6 اعتداءات في محافظة رام الله والبيرة، و3 في الخليل، و3 في نابلس، واعتداءين في بيت لحم.

وبينت أن الاعتداءات في محافظة رام الله والبيرة شملت إطلاق الرصاص صوب منازل المواطنين في قرية المغيّر، ومهاجمة المواطنين بغاز الفلفل وإلحاق أضرار بمركبة إسعاف.

كما شملت الاعتداء على مواطن وسرقة محصول الزيتون، فضلا عن الإبلاغ عن سرقة نحو 300 رأس من الأغنام من منطقة الحيان في دير دبوان.

وفي محافظة الخليل، قطع المستوطنون خط المياه الرئيس المغذي لقرية أدقيقة في بادية مدينة يطا، ما حرم نحو 700 مواطن من المياه، وأحرقوا غرفة زراعية.

كما اعتدى المستوطنون على عائلة المواطن فضل الهدار في خلة الحمص بالخليل، وأجبروها على نقل خيمتها المقامة فوق أنقاض منزلها المهدوم بحثا عن مكان أكثر أمنا، وفقا لبيان الهيئة.

وفي محافظة نابلس تجول مستوطنون بين منازل المواطنين في بلدة اللبّن الشرقية، وسرقوا معدات من أراضي قرية الناقورة.

أما في بيت لحم، فقالت الهيئة إن المستوطنين طاردوا رعاة الأغنام في قرية زعترة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين، وتجمعوا قرب منازلهم في منطقة واد أبو نجيم.

وأكدت أن تلك الاعتداءات "تندرج في إطار تكامل الأدوات الاحتلالية التي تستهدف أمن الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر مياههم وسبل عيشهم".

وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات تهدف في جوهرها إلى تضييق وجود الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم".

وقالت الهيئة إن "هذه الاعتداءات لن تمنح مرتكبيها حقا في الأرض، ولن تنجح في اقتلاع الفلسطيني منها".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"الانتقال من الإدانة إلى توفير الحماية والمساءلة الفعلية".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 628 اعتداء خلال آب/ أغسطس 2026 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين" بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يجسّد خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.