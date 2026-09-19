جماعات الهيكل تحشد لإقامة طقوس تلمودية عند باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك

حذرت محافظة القدس من دعوات لجماعات استيطانية إلى الاحتشاد قبالة باب الرحمة من خارج سور المسجد الأقصى المبارك، لإقامة صلوات تلمودية عشية "عيد الغفران"، وأوضحت المحافظة أن صلوات شبيهة أقيمت الخميس الماضي في الموقع ذاته.

قالت محافظة القدس، السبت، إن جماعات استيطانية دعت إلى التجمع قبالة باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى عند منتصف الليل، لإقامة طقوس تلمودية عشية ما يسمى "عيد الغفران".

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وأضافت المحافظة في بيان أن الدعوات تتضمن إقامة ما تسمى "السّليحوت"، وهي صلوات يهودية.

وأشارت إلى أن طقوسا وصلوات تلمودية أقيمت في الموقع ذاته مساء الخميس الماضي.

وأوضحت أن هذه الدعوات تأتي في سياق تصاعد تحركات جماعات الهيكل في محيط المسجد الأقصى، ومحاولاتها فرض طقوس ومظاهر دينية يهودية في المنطقة، بما يمس حرمة المقبرة الإسلامية ومحيط باب الرحمة، وفق البيان.

(Getty Images)

ومع بدء موسم الأعياد اليهودية، تزايدت مؤخرا اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيط المسجد، وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية.

وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتتواصل مع يوم الغفران في 21 من الشهر نفسه، ثم عيد العُرَش بين 26 أيلول/ سبتمبر و2 تشرين الأول/ أكتوبر، وصولا إلى ختمة التوراة في 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف هذه الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.