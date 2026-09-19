مستوطنون إرهابيون يطلقون الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في المغير

أفاد عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة "شعب اللوز" في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، أو مواجهات

أطلق مستوطنون إرهابيون، اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزلين في القرية، واحتجزت أفراد عائلة أحدهما واستجوبتهم.

وأفاد عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة "شعب اللوز" في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، أو مواجهات.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت للمرة الثانية خلال ساعات منزل المواطن الحاج أبو عطا، وفتشته واعتلت سطحه، واحتجزت أفراد عائلته واستجوبتهم، كما داهمت منزل المواطن رسمي أبو عليا، وفتشته.