اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، والتي شملت الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع تكثيف الطقوس الدينية اليهودية في محيط المسجد الأقصى.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الأحد، اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون طالت فلسطينيين وممتلكاتهم ومركباتهم.

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وفي عدد من المناطق، داهمت قوات الاحتلال منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما أخضعت بعض السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وشنت حملة مداهمات واعتقال طالت 35 فلسطينيا على الاقل، فيما صادرت مركبات وحولت منازل لثكنات عسكرية، وسط عمليات سرقة مصاغات ذهبية.

وفي أريحا، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات فلسطينية قرب مستوطنة "متسبيه يريحو" جنوب غرب المدينة، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مدينة أريحا.

وفي منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، أصيب مواطنان فجر الأحد جراء اعتداء للمستوطنين عليهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين، إحداهما نتيجة طعنة بسكين في الفخذ، فيما أصيب الآخر في الرأس.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية في مقام "العزير". كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع تل غرب نابلس وقرية أوصرين جنوب المدينة، وداهمت بناية سكنية واحتجزت شابا خلال اقتحام حي المخفية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية وميثلون جنوب المدينة، فيما اقتحمت بلدة عقابا شمال طوباس وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أيمن قاسم عقب مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل.

وفي خربة فراسين قرب بلدة يعبد غرب جنين، أقدم مستوطنون على قطع 30 شجرة جوافة تعود للمواطن خالد محمد عمارنة، في اعتداء جديد على ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا الأشجار في المنطقة، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي والمزارعين الفلسطينيين، وسط تصاعد هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.

دعوات لطقوس عند باب الرحمة

وفي القدس المحتلة، دعت جماعات من المستوطنين إلى التجمع قبالة باب الرحمة، لإقامة طقوس وصلوات عشية ما يسمى "يوم الغفران".

وقالت محافظة القدس إن جماعات من المستوطنين دعت إلى التجمع عند الساعة الثانية عشرة ليلا، في الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى المبارك، لإقامة ما تسمى "السَّليحوت"، وذلك بعد إقامة طقوس وصلوات تلمودية في الموقع ذاته مساء الخميس الماضي.

وأوضحت المحافظة أن هذه الدعوات تأتي في ظل تصاعد تحركات جماعات الهيكل في محيط المسجد الأقصى، ومحاولاتها فرض طقوس ومظاهر دينية يهودية في المنطقة، بما يمس حرمة المقبرة الإسلامية ومحيط باب الرحمة.