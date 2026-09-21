خلال يومين: الاحتلال يخضع 100 فلسطيني بالضفة لتحقيقات ميدانية

تعرض 100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة لتحقيقات ميدانية بأيدي قوات الاحتلال في اليومين الأخيرين، شملت الاحتجاز والعنف والتنكيل والتهديد، وشهدت تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ونقطة للتحقيق.

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل إحدى أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام.

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وذكر النادي في بيان "نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن، تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو".

وأضاف "لا تزال العملية العسكرية في بلدة بدو مستمرة حتى الآن".

وعن الجاري في بلدة بدو، قال نادي الأسير "تواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل وتفتيشها، واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا".

وأضاف أن قوات الاحتلال "أقامت مركزا للتحقيق والاحتجاز داخل أحد المنازل التي استولت عليها، واحتجزت فيه عشرات الشبان، بالتزامن مع عمليات التخريب والتكسير والاعتداء بالضرب، وتقييد أيدي عدد من المواطنين وتغطية أعينهم".

وأوضح النادي أن عمليات التحقيق الميداني ترافقها جملة من السياسات الممنهجة، "من بينها التنكيل والاعتداء بالضرب، وتخريب وتدمير محتويات المنازل، إلى جانب التهديد والترهيب، ومصادرة الأموال والمقتنيات والأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها الهواتف، التي يجري تفتيش محتواها واستخدامها أداة للتنكيل والضغط".

كما تشمل هذه الممارسات "احتجاز المواطنين لساعات وإخضاعهم للتحقيق في ظروف قاسية، وتحويل بعض المنازل إلى نقاط وثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن ودروعا بشرية"، وفق ما ورد في بيان نادي الأسير.

وأكد النادي أن استمرار عمليات التحقيق الميداني واتساع نطاقها "يأتي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، بما يعكس تصاعدا متزامنا في منظومة الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تطال مختلف الفئات، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في سياق منظومة متواصلة من الاعتقال والتنكيل والضغط".