مشاورات بين حماس والفصائل بالقاهرة حول المستجدات الوطنية وملف الانتخابات

مشاورات بين حماس وفصائل وقوى فلسطينية في القاهرة، تناولت تطورات القضية الفلسطينية وخصوصا ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية.

أجرى وفد قيادي من حماس ترأسه رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، عدة لقاءات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار استكمال المشاورات السياسية بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

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وضم وفد الحركة كلا من غازي حمد، وعلي بركة، وسهيل الهندي، ومحمود مرداوي.

والتقى وفد قيادة حماس مع قياديين من الفصائل من حركة الجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الأحرار الفلسطينية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولجان المقاومة في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبحث معها تطورات القضية الفلسطينية وخصوصا ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية؛ بحسب ما جاء في بيان لحماس الإثنين.

وأكدت اللقاءات "حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، والتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية"، كما شددت على حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية في المجلس التشريعي والمجلس الوطني، ورفض التعيين والإقصاء والتفرد.

واتفقت الأطراف على مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية، والعمل من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية ووطنية، إلى جانب بلورة إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتهجير والضم، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني؛ وفق ما ورد في بيان حماس.