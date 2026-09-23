اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

نفذ مستوطنون اعتداءات شملت إطلاق النار ورشق المركبات بالحجارة وتجريف أراضٍ، فيما امتدت عمليات الاحتلال إلى عدة بلدات ومخيمات في رام الله وجنين ونابلس وطوباس وطولكرم وبيت لحم وقلقيلية والخليل.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الأربعاء، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون، تخللتها مواجهات وإطلاق نار واعتقالات، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية، فضلا عن أعمال تجريف واستهداف مركبات فلسطينية.

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ففي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، فيما اقتحمت بلدتي سلواد وقرية المزرعة الغربية، وأطلقت خلال اقتحام سلواد قنابل الغاز والصوت. وفي دير دبوان شرق رام الله، هاجم مستوطنون القرية وأطلقوا الرصاص الحي.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، وداهمت عددا من المنازل، بينما واصل مستوطنون جولاتهم الاستفزازية قرب منازل المواطنين شرقي قرية رابا جنوب شرق المحافظة.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت وأطلقت قنابل الغاز والإنارة وداهمت منازل، فيما أقدم مستوطنون على تجريف أراض في المنطقة المحاذية للبؤرة الاستيطانية الرعوية في رأس زيد ببلدة حوارة.

أما في طوباس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عقابا وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل محمد أبو محسن من منزله في طوباس، وقتيبة عماد أبو عرة من منزله في عقابا.

وفي محافظة طولكرم، اندلعت مواجهات في ضاحية شويكة شمال المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء سعيد الحاج سعيد من منزله.

كما اقتحمت بلدتي عتيل ودير الغصون بآليات عسكرية وقوات مشاة، وجابت أحياءهما وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما أخضعت عددا من السكان لتحقيقات ميدانية واعتقلت عبد العزيز أحمد عطوة من منزله في دير الغصون.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جناتا ومخيم عايدة، وداهمت عددا من المنازل في جناتا، بينها منازل إسماعيل عبد الله عيسى العروج وإبراهيم الزير والشيخ داوود حسن الزير، كما اقتحمت منزل رامي وصفي نصر الله في مخيم عايدة، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار بلدة كفر لاقف شرق المحافظة، بينما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة قواويس بمسافر يطا جنوب الخليل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تشهد بصورة متكررة مداهمات واعتقالات وإطلاق نار وأعمال تجريف واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.