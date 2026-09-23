تحالف يضم القدوة ودحلان وحماس والجهاد لخوض التشريعي الفلسطيني

تتجه قوى فلسطينية في القاهرة إلى بلورة تحالف انتخابي واسع لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة ضمن قائمة وطنية مشتركة، بعيدا عن الصيغ الفصائلية التقليدية. ويجري استكمال التفاهمات بشأن تركيبة القائمة وبرنامجها السياسي، بالتزامن مع استمرار الاتصالات مع أطراف أخرى

أكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" تشكل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، يضم الملتقى الوطني الديمقراطي، والتيار الإصلاحي في حركة "فتح"، وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على أن يعلن عنه رسميا خلال اليومين المقبلين.

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وقال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة إن اتصالات ولقاءات ثنائية ومتعددة جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة، وأسفرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية، تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف.

وأضاف أن المشاورات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة.

وشارك في اللقاءات، إلى جانب القدوة، رئيس التيار الإصلاحي في حركة "فتح" محمد دحلان، وعضوا المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران وزاهر جبارين، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة.

وكانت هذه المكونات، إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية، قد شاركت في اجتماع عقد في القاهرة في 20 آب/أغسطس الماضي لبحث تشكيل قائمة وطنية موسعة لخوض الانتخابات التشريعية.

وطلبت الجبهة الشعبية حينها مزيدا من الوقت لدراسة المقترح داخل أطرها التنظيمية، قبل أن تطرح مبادرة سياسية تضمنت، من بين بنودها، تشكيل مجلس وطني انتقالي، إلا أن المبادرة لم تلق استجابة من الرئيس محمود عباس وحركة "فتح"، بحسب المصادر.

وفي موازاة ذلك، لا تزال مسألة انضمام الجبهة الشعبية إلى التحالف غير محسومة، فيما توقفت الاتصالات بينها وبين قائمة "التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني"، التي تضم شخصيات ونخبا وطنية ومستقلة وفعاليات شعبية، إلى جانب حركة "المبادرة الوطنية" و"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون".

وبحسب مصدر تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن حسم أسماء القائمة وصياغة بيانها السياسي ينتظران أيضا موقف القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي.

وقال المصدر إن البرغوثي لا يرغب في ترؤس قائمة لانتخابات المجلس التشريعي، إذ إنه، وفق المصدر، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن التحالف سيستمر بغض النظر عن موقفه من المشاركة في القائمة.

وتأتي هذه التحركات مع اقتراب فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فترة الترشح تمتد 12 يوما، من صباح السبت 26 أيلول/سبتمبر حتى مساء الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر، على أن يتم الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط، من دون قبول طلبات الترشح الفردية.

وبحسب قواعد الترشح المعلنة، يمكن أن تتشكل القائمة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين، وتكون مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، بحيث توزع المقاعد التي تحصل عليها القائمة على مرشحيها وفقا لترتيبهم فيها. كما يقدم طلب الترشح من خلال منسق ومفوض يمثلان القائمة أمام لجنة الانتخابات المركزية.