تهجير 4,300 فلسطيني بالضفة منذ مطلع العام

بحسب "أوتشا"، ارتبط 60% من حالات التهجير بهجمات المستوطنين والقيود على الوصول إلى الأراضي ومصادر الرزق، فيما تجاوز عدد اعتداءات المستوطنين 1,600 اعتداء منذ بداية العام، بالتوازي مع هدم 1,164 منشأة فلسطينية.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تصاعد التهجير القسري وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن أكثر من 4300 فلسطيني هجروا منذ بداية العام الجاري بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الاستيطانية.

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وأوضح المكتب، في تقرير الوضع الإنساني لشهر أيلول/سبتمبر 2026، أن اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم أصبحت من العوامل الرئيسية التي تدفع السكان إلى مغادرة تجمعاتهم، وتسهم في تفكيك عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة.

وبحسب التقرير، هدمت سلطات الاحتلال 1164 منشأة فلسطينية منذ مطلع العام، ما أدى بشكل مباشر إلى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني.

وبلغ إجمالي عدد المهجرين قسرا خلال الفترة نفسها أكثر من 4300 فلسطيني، فيما ارتبط نحو 60% من حالات التهجير بهجمات المستوطنين والقيود المفروضة على وصول السكان إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وسجل "أوتشا" أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام، بمتوسط 6.7 اعتداء يوميا، طالت 275 تجمعا فلسطينيا، ما يعكس اتساع نطاق الهجمات وتأثيرها على حياة السكان وأمنهم واستقرارهم المعيشي.

وعلى صعيد التطورات الأخيرة، وثق التقرير الأسبوعي هدم 46 منشأة فلسطينية خلال أسبوع واحد، ما أدى إلى تهجير 57 فلسطينيا، بينهم 42 في المنطقة المصنفة "ج" و15 في أحياء القدس.

وأشار المكتب الأممي إلى أن هذه المعطيات تعكس تدهورا مستمرا في الظروف الإنسانية التي تعيشها التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط دعوات دولية إلى حماية السكان ووقف عمليات الهدم والتهجير القسري.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الاعتداءات الاستيطانية، إذ أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" بأن عدد اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس بلغ 4357 اعتداء، متجاوزا إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال عام 2025، والبالغ 3818 اعتداء.

كما رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2030 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال آب/أغسطس الماضي في الضفة الغربية والقدس.