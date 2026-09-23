مصابان أحدهما فتى بنيران الاحتلال في قلقيلية وإصابة برصاص مستوطن جنوب الخليل

أُصيب فتى (14 عامًا) وشخص آخر برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام ومواجهات في قلقيلية، فيما أُصيب عامل برصاص مستوطن في مسافر يطا جنوب الخليل أثناء توجهه لعمله، ونُقل جميع المصابين للمستشفيات.

أُصيب شخصان أحدهما فتى، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية، مساء الأربعاء.

وأكّدت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في قلقيلية "تتعامل مع إصابة طفل (14 عاما) برصاص حيّ في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينه".

وأشارت إلى أن طاقمها الطبي ينقله إلى المستشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شخصين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في مدينة قلقيلية.

وفي سياق ذي صلة، أصيب شخص، مساء الأربعاء، برصاص مستوطن في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنا طارد عددا من العمال بالقرب من منطقة أم قصة في مسافر يطا، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، وأطلق الرصاص الحي صوبهم.

وأكّدت أن ذلك أدى إلى إصابة أحدهم في الفخذ، مضيفة أن طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.