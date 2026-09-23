هدم عشرات المنشآت وإخطارات إخلاء بالضفة والقدس

شملت عمليات الهدم مساكن ومنشآت زراعية وصناعية، بالتزامن مع تجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، في وقت تشير معطيات رسمية فلسطينية إلى تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة الأخيرة.

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليات هدم واسعة طالت منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة البناء دون ترخيص، بالتزامن مع توزيع إخطارات هدم وإخلاء بحق عشرات المنشآت، وتركزت العمليات في مسافر يطا وجنين والقدس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ففي محافظة جنين، هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في منطقة رأس الطويل بقرية عابا جنوب شرق المدينة، شملت أربعة إسطبلات للخيول، وبيوتا بلاستيكية، وبركسات لتربية الأغنام، ومنزلا قيد الإنشاء، إلى جانب سور وغرفتين زراعيتين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة صباحا وشرعت بهدم المنشآت، بعد أسبوع من تسليم أصحابها إخطارات بهدمها.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، بدأت جرافات الاحتلال عمليات هدم وتجريف لمساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبا، وطالت نحو عشرة منازل ومنشآت، بينها منازل لعائلة اليتيم.

وتأتي عمليات الهدم في جنبا ضمن سلسلة من الإجراءات التي يواجهها سكان مسافر يطا منذ سنوات، وتشمل هدم المنازل وتوزيع الإخطارات والاعتداءات، في ظل إعلان مساحات واسعة من المنطقة مناطق إطلاق نار، وما يرافق ذلك من قيود على البناء والرعي والوصول إلى الأراضي.

وفي القدس، هدمت آليات الاحتلال منشآت صناعية من الصفيح تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة جبع شمال شرق المدينة، كانت قد صدرت بحقها إخطارات هدم سابقة بحجة البناء دون ترخيص.

كما جرفت الآليات الأراضي المحيطة بالمنشآت واقتلعت أشجارا ومزروعات.

وتندرج هذه العمليات ضمن سياسة هدم وإزالة تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك المنشآت الزراعية والرعوية التي يعتمد عليها السكان في المناطق المصنفة "ج".

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2030 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال أغسطس/آب الماضي.

وشملت الاعتداءات هدم 155 منشأة، بينها 47 مسكنا مأهولا و8 مساكن غير مأهولة، و33 منشأة لمصادر الرزق و61 منشأة زراعية، إلى جانب الاستيلاء على نحو 1629 دونما، وإصدار أوامر استهدفت أكثر من 423 دونما، فضلا عن محاولات لإقامة 32 بؤرة استيطانية جديدة.