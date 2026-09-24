اقتحامات واعتقالات وتفجير منزل أسير في الضفة

صعدت قوات الاحتلال عملياتها في الضفة خلال ساعات الليل وفجر الخميس، مع اتساع الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في عدة محافظات، بالتزامن مع مواجهات واعتداءات للمستوطنين وإغلاق طرق. وشملت التطورات تفجير منزل أسير في بيت امرين، فيما تواصل الانتشار العسكري في مناطق

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الخميس، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات لعشرات المنازل واحتجاز سكانها والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب اعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات، فيما عزز الاحتلال انتشاره العسكري في عدد من المناطق، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون وإغلاق طرق وقطع الكهرباء عن سكان مناطق أخرى.

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وفي محافظة نابلس، فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير دواس حسون في قرية بيت امرين شمال غرب المحافظة، بذريعة اتهامه بقتل مستوطن. كما اقتحمت بلدة سبسطية، ومدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك.

وفي شرق نابلس، ظهرت بؤرة استيطانية جديدة في منطقة "الظهر" شرقي بيت فوريك، بينما أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى منطقة المسعودية شمال غرب المحافظة، وقطعوا التيار الكهربائي عن سكان المنطقة، بالتزامن مع اعتداءات متواصلة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة برفقة تعزيزات عسكرية وجرافة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال، وفق مصادر محلية.

كما شنت حملة مداهمات واعتقالات في منطقة الطُبال، اعتقلت خلالها فادي يوسف داود وخالد محمود نزال، وداهمت عددا من المنازل وجرفت أرضا.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي حبلة وعزون، جنوب وشرق قلقيلية، حيث داهمت القوات بناية سكنية في حبلة، فيما شهدت عزون حملة مداهمات واعتقالات.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وداهمت أحد المنازل، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب المحافظة، ودَفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة، وانتشرت في أحيائها ونفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان. كذلك اقتحمت قرية تياسير شرق طوباس وداهمت أحد المنازل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب المحافظة، كما داهمت منزلا خلال اقتحام قرية كفر قود شمال غرب جنين.

أما في الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب المحافظة، في حين أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى قرية أم الخير في مسافر يطا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله وداهمت أحد المنازل، وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ضمن عمليات اقتحام متزامنة شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية.