حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

تأتي الحملة في سياق تصعيد ميداني متواصل في الضفة والقدس، مع اتساع نطاق العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية التي تترافق مع مداهمات واعتقالات شبه يومية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، فيما تعرضت عشرات المنازل للتفتيش والعبث بمحتوياتها، وأخضع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات.

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وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود ظاهر داوود، عقب مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما اقتحمت قرية روجيب شرق نابلس وداهمت أحد المنازل، بالتزامن مع مهاجمة مستوطنين مركبات المواطنين قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب المحافظة.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابود وبلدة سلواد، كما داهمت مناطق في مدينة رام الله، بينها حي الطيرة وحي عين مصباح، فيما اعتدى مستوطنون على فتاة قرب حاجز "كارميلو" شرق المدينة.

وشملت الاقتحامات محافظة طولكرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بلعا وعلار، فيما شهدت محافظة قلقيلية اقتحامات لبلدتي حبلة ورأس عطية، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل في بلدتي بيت أمين وعزبة سلمان جنوب المحافظة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت عددا من المنازل، وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية، وسط تحركات متواصلة لآلياتها وحملة مداهمات واعتقالات. كما اقتحمت بلدتي مسلية وعجة جنوب المحافظة، وأفاد نادي الأسير باعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام مسلية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان وحي عين اللوزة جنوب المسجد الأقصى، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وترافقت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين ومركباتهم، في ظل استمرار المداهمات والاعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.