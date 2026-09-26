الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت خلال امتحانات الطلبة

اقتحمت قوات الاحتلال، السبت، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله في الضفة الغربية، بالتزامن مع تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية للدورة الصيفية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت تقارير محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحرم الجامعي وصورت "صرح الشهداء" قبل انسحابها، من دون تسجيل اعتقالات.

وأدانت إدارة جامعة بيرزيت الاقتحام، وقالت، في بيان، إنه وقع أثناء تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية، ورافقه "ترهيب وترويع للطلبة"، مشددة على أن استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية يعطل العملية الأكاديمية، ويمثل انتهاكًا لحرمة الجامعة وللمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية.

ويبلغ عدد طلبة الجامعة نحو 13 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على تسع كليات و174 برنامجًا أكاديميًا، وفق بيانات العام الدراسي 2025/2026.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تتعرض لاقتحامات إسرائيلية متكررة، كان آخر أبرزها في كانون الثاني/ يناير الماضي، حين أسفر اقتحام للقوات الإسرائيلية عن إصابة عدد من الطلبة. وتوثق الجامعة سلسلة طويلة من الاقتحامات التي تعرض لها حرمها.