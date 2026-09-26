الانتخابات التشريعية في الضفة وغزة: بدء استقبال طلبات الترشح

تشترط اللجنة أن تلتزم القوائم بالحد الأدنى لتمثيل النساء، بواقع امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك حتى نهاية القائمة.

بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، صباح السبت، استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وبدأت اللجنة استقبال الطلبات عند الساعة الثامنة صباحًا في مقرها العام بمدينة البيرة ومقرها الإقليمي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على أن تستمر فترة الترشح لمدة 12 يومًا، حتى الساعة الرابعة من مساء الأربعاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بما يشمل أيام العطل الرسمية.

ويقتصر الترشح لعضوية المجلس التشريعي على القوائم الانتخابية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، فيما يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 وألا يزيد على 132 مرشحًا.

التمثيل النسائي

وتشترط اللجنة كذلك أن تلتزم القوائم بالحد الأدنى لتمثيل النساء، بواقع امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك حتى نهاية القائمة.

ويتطلب تسجيل القائمة تقديم تأييد موقع من ثلاثة آلاف مواطن ممن يحق لهم الانتخاب، إلى جانب البرنامج الانتخابي والرمز أو الشعار، وسند بنكي يثبت دفع مبلغ 20 ألف دولار، إضافة إلى أسماء المرشحين وطلبات ترشحهم والمرفقات المطلوبة.

وتحدد أسبقية تقديم طلبات الترشح ترتيب القوائم على ورقة الاقتراع، وفق تاريخ ووقت تسجيلها لدى اللجنة، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشكل مرحلة الترشح المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية، بعد تسجيل الناخبين ومرحلة النشر والاعتراض، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يجري الاقتراع العام في 28 من الشهر ذاته.