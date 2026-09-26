الضفة: اقتحامات واعتداءات للمستوطنين وتوسع منظومة الحواجز

تتصدر محافظة الخليل القائمة بـ221 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة، تليها رام الله والبيرة بـ160، ثم نابلس بـ120، فيما تتوزع بقية الحواجز ونقاط الإغلاق على محافظات الضفة الأخرى.

تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما أظهرت معطيات فلسطينية محدثة اتساع منظومة الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق إلى 942 حاجزًا وعائقًا، وسط استمرار عمليات التجريف واقتلاع الأشجار والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية.

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وفي التفاصيل ميدانيًا، اقتحمت قوات الاحتلال، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بلدة كفر عقب شمال القدس ومدينة البيرة، وسيرت آلياتها في شوارع كفر عقب قبل انسحابها باتجاه البيرة.

كما اقتحمت حيي أم الشرايط والجنان في البيرة ومخيم الأمعري، وأطلقت قنابل الصوت، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت مناطق عدة في الضفة قد شهدت، الجمعة، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات، إذ اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين على الأقل، بينهم فتى يبلغ 17 عامًا من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وشملت الاعتقالات أبًا ونجله بعد مداهمة منزلهما في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، وثلاثة فلسطينيين من قرية مسلية في محافظة جنين.

إلى ذلك، وفي موازاة اعتداءات قوات الاحتلال، هاجم مستوطنون فلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق، إذ أضرموا النار جزئيًا في ثلاث مركبات في قرية رنتيس غرب رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على المغادرة.

وفي جنوب نابلس، احتجز مستوطنون مركبة تقل عددًا من الشبان في منطقة العرمة في بلدة بيتا واعتدوا عليهم، فيما تعرضت فلسطينية في المنطقة الجنوبية من بلدة عقربا لاعتداء ورش بغاز الفلفل.

كما سرق مستوطنون أغنامًا وجرارًا زراعيًا من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وهاجموا رعاة ماشية في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وفي قرية أم صفا شمال رام الله، هاجم مستوطنون منزلًا تحت حماية قوات الاحتلال التي استولت على هواتف أفراد العائلة لمنع توثيق الاعتداء، وفق مصادر محلية.

وطالت الاعتداءات الأراضي الزراعية كذلك، إذ اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، فيما اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في بيت عور الفوقا جنوب غرب رام الله، ووزعت إخطارًا بتجريف 29 دونمًا من أراضي القرية المزروعة بالأشجار.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، أغلقت قوات الاحتلال منزل الأسير الجريح قدري سمارة بالصفائح الحديدية، وعلقت إخطارًا بهدمه.

حواجز وإغلاق

من جهة ثانية، وفي الغضون، أظهرت معطيات محدثة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق التي ترصدها في الضفة بلغ 942 حاجزًا وعائقًا، بعد إضافة مواقع جديدة استحدثت خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب الهيئة، تشمل المنظومة 824 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة و118 عائقًا من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، يبلغ مجموع أطوالها نحو 107.7 كيلومترات.

وتتصدر محافظة الخليل القائمة بـ221 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة، تليها رام الله والبيرة بـ160، ثم نابلس بـ120، وبيت لحم بـ78، والقدس بـ62، فيما تتوزع بقية الحواجز ونقاط الإغلاق على محافظات الضفة الأخرى.

وقالت الهيئة إن توسع منظومة الحواجز والبوابات والسواتر والخنادق عند مداخل المدن والبلدات والقرى وعلى الطرق الرابطة بينها يؤدي إلى تجزئة التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وإخضاع حركة الفلسطينيين لمنظومة متزايدة من القيود.

وكانت قوات الاحتلال قد واصلت، الجمعة، إغلاق عدد من المداخل والحواجز المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة، ما تسبب بعرقلة حركة الفلسطينيين وتكدس المركبات، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن بعض المواطنين اضطروا إلى قضاء ساعات طويلة داخل مركباتهم بسبب الإغلاقات.