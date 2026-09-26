المستوطنون يهاجمون سيارة إسعاف ومركبات خاصة ويسرقون معدات زراعية بالضفة

هاجم مستوطنون إرهابيون بحماية الجيش مركبة إسعاف ومركبات فلسطينيين في قرية المغيّر وأبو فلاح وألحقوا أضرارا بها، وسرقوا معدات زراعية من مزرعة أغنام، كما داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال ذلك واحتجزت مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأطلقت قنابل الغاز السام.

هاجم مستوطنون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مركبة إسعاف، ومركبات لفلسطينيين، وسرقوا معدات زراعية في قرية المغيّر شمال شرق رام الله ومحيطها.

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وأفاد رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا مركبة إسعاف على المدخل الغربي للقرية، ما أدى إلى أضرار مادية بها، كما سرقوا معدات زراعية خلال مداهمتهم مزرعة أغنام غربي القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال خلال تأمينها لهجوم المستوطنين داهمت أحد المنازل في المنطقة الغربية للقرية، وفتشته وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتابع أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين بينهم نساء وأطفال على المدخل الغربي للقرية، ونكلت بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفاد أبو عليا كذلك بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات في طريق "مرج سيع" بين قرية المغيّر وأبو فلاح، بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بإحدى المركبات، دون أن يبلغ عن إصابات.