غزة: اعتداءات إسرائيلية متواصلة واستمرار خروقات التهدئة

صبيحة اليوم: إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي للاحتلال شرقي خانيونس فيما أطلقت زوارقه الحربية النار قبالة ساحل مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع على ارتفاع منخفض.

تجدد إطلاق النار الإسرائيلي، صباح السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، غداة استشهاد فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين في هجمات للاحتلال شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا واستهداف خيام للنازحين ومناطق سكنية.

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مصادر محلية أفادت، صبيحة اليوم، بتجدد إطلاق النار المكثف من الطيران المروحي الإسرائيلي شرقي خانيونس، جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع على ارتفاع منخفض غربي المدينة.

وتأتي التطورات بعد يوم شهد سلسلة اعتداءات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع. وأفادت مصادر طبية، الجمعة، باستشهاد فلسطيني في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية غربي خانيونس، فيما أصيب شاب وفتاة بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها القوات الإسرائيلية على منطقة بطن السمين جنوبي المدينة. كما أصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، إثر استهداف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي واقعة أخرى، أفادت وكالة "وفا" باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب بوابة مخيم وجدان، غرب جامعة الأقصى في مواصي خانيونس.

وشملت الاعتداءات، الجمعة، إطلاق نار وقصفًا مدفعيًا وعمليات نسف لمبان ومنازل في مناطق مختلفة من القطاع، فيما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار باتجاه مناطق شرقي حيي الشجاعية والتفاح في مدينة غزة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من سكان القطاع تقيم في خيام ومراكز إيواء ومبان متضررة، وسط تعثر عمليات إعادة الإعمار.

وتشير تقديرات أممية إلى تدمير أو تضرر أكثر من 371 ألف وحدة سكنية خلال الحرب.

وفي سياق منفصل، أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، مقتل جنديين احتياطيين قال إنه "إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية" كانا يشغلانها داخل موقع عسكري في شمال قطاع غزة. وبحسب ما جاء في "التحقيق الأولي للجيش"، كما تنقل تقارير إسرائيلية، سقطت المسيرة أثناء إقلاعها من دون أن تنفجر، قبل أن تنفجر عندما اقترب منها الجنود بعد دقائق.

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