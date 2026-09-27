إصابة مسنة برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا

ادعى الاحتلال أنها حاولت تنفيذ عملية طعن، فيما تشير روايات محلية إلى احتمال دخولها مسلك المركبات بالخطأ. وأعقب إطلاق النار إغلاق الحاجز في الاتجاهين أمام المركبات والمشاة.

إغلاق حاجز قلنديا بعد إطلاق النار على فلسطينية فجر اليوم الأحد (تصوير شاشة)

أصيبت مسنة فلسطينية بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها عند حاجز قلنديا، بين القدس ورام الله.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على السيدة أثناء وجودها عند الحاجز، فيما أظهرت مقاطع مصورة إصابتها وسقوطها أرضا.

وزعمت قوات الاحتلال أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن وأنها كانت بحوزتها سكين، بينما أفادت روايات محلية بأن دخولها إلى مسلك المركبات ربما وقع عن طريق الخطأ، قبل أن يطلق الجنود وعناصر الأمن النار عليها.

وعقب إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا أمام حركة المركبات والمشاة في كلا الاتجاهين.