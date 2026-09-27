اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

تركزت العمليات في محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل وقلقيلية، وسط مواجهات في بعض المناطق واستمرار الانتشار العسكري داخل البلدات والقرى.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات، فيما داهمت عشرات المنازل واحتجزت سكانها وأخضعت عددًا منهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم.

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وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات من منزله في بلدة جبل المكبر، فجر اليوم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية عدة مرات، واحتجزت عددًا من الشبان ونكلت بهم، فيما تركت أحدهم معصوب العينين ومكبّل اليدين.

كما اقتحمت بلدات وقرى عرابة وكفرذان ومركة وأم التوت وبيت قاد ورابا وبير الباشا، وداهمت عددًا من المنازل فيها.

وفي عرابة جنوب غربي جنين، تجول مستوطنون بين المنازل على أطراف البلدة، بالتزامن مع محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال منزلًا في منطقة واد المرداوي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز دير شرف، وداهمت منزلا في شارع كشيكة، كما اقتحمت بلدة بيت فوريك شرقي المدينة. وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب محمد عبيد عقب مداهمة منزله في حارة القيسارية بالبلدة القديمة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير عمار، فيما اندلعت مواجهات في مدينة البيرة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت بكثافة. كما داهمت منزلًا في قرية المغير شمال شرقي رام الله وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي المحافظة، وداهمت منزلا خلال اقتحام منطقة مثلث الطبقة جنوبي مدينة دورا. كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية.